نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل سيروم لتطويل الرموش ولن تحتاجي للاكستنشن لاشز أو ماسكرا تركيب رموش دائمة في المقال التالي

الرموش الطويلة أهم ما يميز جمال العين، ويلزم الاعتناء بها، وذلك ما يلجأ له الكثير للحصول على رموش طويلة جذابة، وذلك عن طريق البحث على طريقة عمل سيروم لتطويل الرموش بمكونات طبيعية تعمل على تقوية الرموش وتطويلها بطريقة آمنة، وفي هذا المقال سنقدم عدة خلطات. طريقة عمل سيروم لتطويل الرموش يمكنك عمل سيروم يعمل على تعزيز الدورة الدموية للرموش مما يعطيها النمو اللازم بسرعة. سيروم زيت الخروع يدخل زيت الخروع في وصفات تطويل شعر الرموش والحواجب، وذلك بالطريقة التالية: المكونات ملعقة كبيرة من زيت اللوز.

وملعقة كبيرة من زيت الخروع.

عدد 2 كبسولة من فيتامين E.

فرشاة ماسكرا قديمة ونظيفة. الطريقة أولا قومي بإحضار علبة نظيفة جافة تماماً.

بعد ذلك ضعي بها زيت اللوز وزيت الخروع، وقلبي جيداً.

ثم أفرغي محتويات كبسولات الفيتامين مع التقليب.

بعد ذلك ضعي الفرشاة في السيروم، ومشطي رموشك مع مراعاة تجنب دخوله في عينيك.

ثم اتركي السيرم على رموشك طوال الليل، وقومي بغسلها جيداً في الصباح.

بعد ذلك كرري الخلطة يومياً حتى تحصلي على طول الرموش الذي تريدينه.

يمكنك الاحتفاظ بالسيروم في الثلاجة لمدة أسبوعين. خلطة زيت جوز الهند وزيت الخروع يمكن لزيت جوز الهند أن يدخل في تركيب سيروم تطويل الرموش بالطريقة التالية: المكونات ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند.

وملعقتين كبيرتين من زيت الخروع.

عدد 2 كبسولة من فيتامين E.

علبة نظيفة.

فرشاة ماسكرا قديمة ونظيفة. الطريقة أولا قومي بإحضار العلية وتأكدي من جفافها تماماً.

بعد ذلك ضعي زيت الخروع مع زيت جوز الهند، وقلبي جيداً.

ثم أفرغي محتويات الكبسولتين مع الخليط السابق.

بعد ذلك قلبي حتى يمتزج تماماً.

ثم ضعي فرشاة الماسكرا في الخليط، ومشطي به رموشك مرتين متتاليتين.

بعد ذلك اتركي السيروم على رموشك حتى اليوم التالي.

ثم قومي بغسلها بالماء والصابون.

بعد ذلك كرري الوصفة يومياً حتى تحصلي على رموش طويلة جذابة.

ثم يمكنك إضافة بعض قطرات من زيت الأرجان مع الخليط السابق تحضيره.

بعد ذلك عليك بالاحتفاظ بالسيروم في مكان بارد بدون أن يتعرض للماء. وفي نهاية هذا المقال لقد قمنا بتوضيح عدة وصفات مختلفة لعمل طريقة عمل سيروم لتطويل الرموش بصورة آمنة، وفي أقل وقت بدلاً من شراء منتجات تطويل الرموش الباهظة الثمن، وهي طريقة عمل سيروم زيت الخروع، وأيضاً طريقة عمل سيروم زيت جوز الهند وزيت الخروع. عمر شويل - جدة طريقة عمل سيروم لتطويل الرموش ولن تحتاجي للاكستنشن لاشز أو ماسكرا تركيب رموش دائمة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل سيروم لتطويل الرموش ولن تحتاجي للاكستنشن لاشز أو ماسكرا تركيب رموش دائمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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