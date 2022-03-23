ابهري ضيوفك.. اسهل طريقة لتقطيع الكرنب بسرعه الصاروخ

الكرنب يعتبر واحد من أهم الخضروات الموجودة في السوق ويتم تناولها حيث أنها تحتوي على كمية كبيرة من الألياف التي تفيد الجسم، وقد تستخدم في المطبخ المصري في العديد من الأكلات ومن أهمها المحشي ويحبه الكثير من الأشخاص وتتميز به الكثير من ربات البيوت سواء المصرية أو السورية أو اللبنانية، ولكن قد تواجه صعوبة في تقطيع الكرنب إلى أجزاء بسيطة حتى يكون من السهل حشوها بالخلطة التي يتم تحضيرها، ولهذا فقد نتعرف على طريقة بسيطة لتقطيع كمية كبيرة من الكرنب في وقت قياسي حتى تتمكنين من سلقه وحشوه وتحضيره كوجبة لذيذة.

أسهل طريقة لتقطيع الكرنب بسرعة

تتمكنين من تقطيع كمية كبيرة من ورق الكرنب في وقت بسيط وتقومي بتخزينه في الفريزر حتى تقومي بإخراجه في وقت الحاجة إلى طبخه، وهذا من خلال التالي:

يتم التخلص من جميع الأوراق الخضراء الموجودة في خارج لفة الكرنب والتي تكون تالفة ولا يصلح حشوها.

ومن ثم يتم تحضير الكرنبة والبدء في تقسيمها من المنتصف إلى أجزاء متساوية بعد أن يتم إزالة الرأس منها.

وهذا يكون باستخدام سكين حاد وطويلة تعمل على قسم الكرنبة من الداخل بعمق إلى أجزاء متساوية.

وبعدها يتم وضع الكرنب في كمية من الماء الساخن تماما وتركه حتى يبدأ في التسوية دقيقتين.

ويتم تصفيته من الماء جيدا وبعدها يترك حتى يبرد تماما ومن ثم يتم تخزينه أو البدء في لفه بخلطة الأرز الموجودة.

طريقة تحضير محشي الكرنب