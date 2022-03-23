القرنبيط الكرسبي بالخلط السرية والطعم مقرمش ولذيذ

القرنبيط الكرسبي ، يعد القرنبيط من الأكلات الشهية واللذيذة التي تقدم بأكثر من طريقة ولكن الكل يبحث دائماً عن طرق لقلي القرنبيط بقوام مقرمش، وطريقة تجعله لا يتشرب الزيت، وتعد هذه الوصفة من أفضل الوصفات التي يحضر بها القرنبيط فهي تعطي له قوام مقرمش ولذيذ وهي طريقة سهلة وبسيطة ولا تحتاج إلي العديد من المكونات وتعتمد على البهارات والدقيق وبعض من النكهات الأخرى مثل البقدونس والشبت والكزبرة، التي تعطي لها نكهة رائعة بجانب قوامه المقرمش، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام أبسط طريقة لعمل القرنبيط الكرسبي بالمنزل بقوام رائع ونكهة لذيذ وشهية.

مكونات عمل القرنبيط الكرسبي بالمنزل

يتكون القرنبيط من خلال مكونات بسيطة هي كما يلي:ـ

زهرة من القرنبيط.

كوب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة بيكربونات الصودا.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف كوب من الكزبرة المفرومة.

نصف كوب من البقدونس المفروم.

كوب من الماء البارد.

نصف كوب من الشبت المفروم.

نصف ملعقة صغيرة من بودرة الثوم حسب الرغبة.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة كمون.

نصف ملعقة صغيرة شطة.

نصف ملعقة صغيرة بابريكا.

زيت وفير للقلي.

للتغطية

كوب من الدقيق.

قليل من الملح.

طريقة التحضير

يتم تجهيز القرنبيط الكرسبي من خلال خطوات بسيطة جداً هي كما يلي:ـ

نقوم بتقطيع القرنبيط إلي زهرات صغيرة ثم نقوم بغسله جيداً، ثم يسلق في كمية من الماء والقليل من الملح حتي يصبح نصف تسوية. نخرجه من الماء ونتركه يتصفى جيداً ثم يوضع جانباً، ثم نضع في وعاء منفصل الدقيق والملح ثم يقلب ويترك جانباً. ثم نجهز طبق آخر ونضع به كوب من الدقيق ثم نضيف إليه البهارات وبودرة الثوم البابريكا والشطة والكمون والملح والفلفل الأسود والنشا وبكربونات الصودا والبيكنج بودر. تقلب المكونات جيداً ثم نضيف الماء البارد تدريجياً ونقلب حتي نحصل على قوام متجانس تماماً. ثم نضيف الشبت والكزبرة والبقدونس ونقلب المكونات جيداً حتي يصبح لدينا خليط متجانس.

طريقة التسوية