طريقة عمل كباب الحلة بالتتبيلة والصوص الرهيب بالطريقة المصرية بطعم ومذاق لذيذ

يوجد الكثير من الاختلافات التي تميز الكباب الحلة عن الكباب العادي وأول هذه الاختلافات هي المكونات واللحم المستخدم في تحضير الكباب العادي هو اللحم المفروم أما اللحم المستخدم في كباب الحلة فهو عبارة عن قطع لحم، والاختلاف الثاني طريقة تحضر كباب الحلة تكون في وعاء على النار أما طريقة تحضر الكباب العادي تكون مشوية على النار بشكل مباشر.

لا يقوم عشاق الطعام بتناول احد نوعى الكباب فضلاً عن النوع الآخر فكل منهم يمتلك طعم مميز عن الآخر، ويمكن تحضير كباب الحلة في المنزل بكل سهولة دون عن الكباب العادي ولا يحتاج الكباب الحلة كمية كبيرة من المكونات ويمكن أن يتم تحضيره في المنزل بسهولة جداً، وسوف نتعرف في هذا المقال عن طريقة سهلة وسريعة لعمل كباب الحلة في المنزل.

تعد وتتنوع أشكال وأنواع طهى اللحوم الحمراء وتختلف حسب رغبة كل فرد فى تناولها، ويعد كباب اللحمة من أنواع الأكلات اللذيذه التى تتميز بطعمها الجميل، كما أن يدخل فى مكوناته صوص البصل والجزر الذى يضيف إليها النكهه المميزة، وتعد كباب الحله مع الأرز الأبيض والسلطة الخضراء كوجبة غداء متكامله، وسوف نقدم لكى سيدتى وصفه كباب الحله بطريقة سهله عليكى.

طريقة عمل كباب الحلة

لعمل كباب الحلة بطريقة سهلة وبسيطة وبمكونات متوفرة وغير مكلفة، يجب اتباع مجموعة من الخطوات وإحضار مكونات بسيطة، وهذه الخطوات عبارة عن:

المكونات:

كيلو من اللحمة بدون عظم مقطعة.

عدد ٢ معلقة كبيرة من السمنة.

عدد ٢ حبة بصل مفرومة فرن خشن.

عدد ٤ فصوص ثوم مهروس.

عدد ٢ قرن قلقل أخضر مفروم.

معلقة صغيرة ملح.

نصف معلقة صغيرة فلفل أسود.

نصف معلقة صغيرة من البهارات المشكلة.

قطعة من الفحم صغيرة للتبخير.

طريقة التحضير: