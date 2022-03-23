نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كباب الحلة بالتتبيلة والصوص الرهيب بالطريقة المصرية بطعم ومذاق لذيذ في المقال التالي
يوجد الكثير من الاختلافات التي تميز الكباب الحلة عن الكباب العادي وأول هذه الاختلافات هي المكونات واللحم المستخدم في تحضير الكباب العادي هو اللحم المفروم أما اللحم المستخدم في كباب الحلة فهو عبارة عن قطع لحم، والاختلاف الثاني طريقة تحضر كباب الحلة تكون في وعاء على النار أما طريقة تحضر الكباب العادي تكون مشوية على النار بشكل مباشر.
لا يقوم عشاق الطعام بتناول احد نوعى الكباب فضلاً عن النوع الآخر فكل منهم يمتلك طعم مميز عن الآخر، ويمكن تحضير كباب الحلة في المنزل بكل سهولة دون عن الكباب العادي ولا يحتاج الكباب الحلة كمية كبيرة من المكونات ويمكن أن يتم تحضيره في المنزل بسهولة جداً، وسوف نتعرف في هذا المقال عن طريقة سهلة وسريعة لعمل كباب الحلة في المنزل.
تعد وتتنوع أشكال وأنواع طهى اللحوم الحمراء وتختلف حسب رغبة كل فرد فى تناولها، ويعد كباب اللحمة من أنواع الأكلات اللذيذه التى تتميز بطعمها الجميل، كما أن يدخل فى مكوناته صوص البصل والجزر الذى يضيف إليها النكهه المميزة، وتعد كباب الحله مع الأرز الأبيض والسلطة الخضراء كوجبة غداء متكامله، وسوف نقدم لكى سيدتى وصفه كباب الحله بطريقة سهله عليكى.
طريقة عمل كباب الحلة
لعمل كباب الحلة بطريقة سهلة وبسيطة وبمكونات متوفرة وغير مكلفة، يجب اتباع مجموعة من الخطوات وإحضار مكونات بسيطة، وهذه الخطوات عبارة عن:
المكونات:
- كيلو من اللحمة بدون عظم مقطعة.
- عدد ٢ معلقة كبيرة من السمنة.
- عدد ٢ حبة بصل مفرومة فرن خشن.
- عدد ٤ فصوص ثوم مهروس.
- عدد ٢ قرن قلقل أخضر مفروم.
- معلقة صغيرة ملح.
- نصف معلقة صغيرة فلفل أسود.
- نصف معلقة صغيرة من البهارات المشكلة.
- قطعة من الفحم صغيرة للتبخير.
طريقة التحضير:
- نضع السمنة في حلة لها أطراف سميكة على النار وبعد ذلك نضيف إليها البصل ونقلبهم بشكل مستمر على نار عالية حتى يحصل البصل على اللون الذهبي.
- وبعد ذلك نقوم بإضافة الثوم المفروم والفلفل الأخضر المفروم مع التقليب المستمر، وبعد ذلك نضع اللحمة في الحلة بالتدريج ونشوحها مع البصل والثوم حتى يتغير لون اللحمة الي اللون البني الغامق.
- ونضيف البهارات المشكلة والفلفل الأسود مع التقليب المستمر حتى تنشف اللحمة وتتشوح بالكامل.
- ونضيف إليها نصف كون من الماء ونقلب اللحمة أيضاً، وبعد ذلك نضع غطا الحلة ونتركها على نار هادئة لمدة لا تقل عن نصف ساعة.
- نضيف كوب آخر من الماء بعد ان تمر النصف ساعة ونترك الحلة على النار مغطاة بشكل كامل لمدة نصف ساعة اهري حتى تتسبك الصلصة.
- وبعد ذلك نقوم بوضع قطعة الفحم على النار حتي تكون جمرة، ونحضر قطعة ورق قصدير ونضع فيها الفحمة وفوقها معلقة كبيرة زيت زيتون ونضعها في الحلة.
- ونترك قطعة الفحم في الحلة المغطاة لمدة خمس دقائق حتى تحصل على نكهة الفحم، وبعد ذلك نضيف الملح في الخطوة الأخيرة.
- وفي النهاية نضع كباب الحلة في طبق للتقديم وبجانبه طبق من الأرز الأبيض بالشعرية أو حسب الرغبة.
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