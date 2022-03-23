هش ومقرمش.. قلي السمك بدون زيت لطعم خفيف ورائع لن تستخدمي الطريقة التقليدية بعد الآن

يرغب البعض في معرفة طريقة قلي السمك بدون زيت، السمك من الوجبات الأساسية المفيدة للإنسان حيث يحتوي على قيمة غذائية عالية، يعاني البعض من مشكلة استخدام كمية كبيرة من الزيت في إعداد السمك حيث يشرب السمك الزيت مما يلحق ضررًا على صحة الجسم لذا أشار البعض إلى إمكانية الاستغناء عن الزيت نهائبًا عند إعداد السمك وهذا ما سنقوم بتوضيحه في السطور القادمة.

قلي السمك بدون زيت

يمكن تحضير السمك المقلي دون الحاجة إلى استخدام وهدر كمية كبيرة من الزيت وهي من الطرق الصحية الخفيفة التي يمكن اتباعها في الحمية الغذائية، فيما يلي توضيح ذلك:

المكونات

كيلو من سمك السلمون الفيليه.

4 فصوص من الثوم المهروس.

2 ملعقة من الملح.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ملعقة واحدة من زيت الزيتون.

فلفل أسود حسب الرغبة.

رشة من الشبت المفروم.

القليل من بشر قشر الليمون.

السمك المقلي

أولا ينظف السمك جيدًا للتأكد من خلوه من أي زفارة.

بعد ذلك يوضع زيت الزيتون والفلفل الأسود والثوم المهروس وبشر الليمون في وعاء كبير.

ثم تخلط المكونات مع بعضها حتى تتجانس تمامًا.

بعد ذلك يضاف السمك إلى الخليط السابق ويقلب جيدًا للتأكد من وصول هذه التتبيلة المميزة لكل قطعة من السمك.

ثم للحصول على طعم مميز ولذيذ للسمك يفضل تركه في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل.

بعد ذلك يفضل إضافة عصير الليمون والملح بعد إخراج السمك من الثلاجة.

ثم وضع السمك في مقلاة ساخنة جداً، يفضل استخدام مقلاة سميكة مانعة للالتصاق لتفادي مشكلة التصاق السمك.

بعد ذلك يتم تسوية السمك على نار هادئة لمدة 5 دقائق مع تغطيته وتقليبه للتأكد من نضجه.

ثم يقلب السمك على الوجه الآخر حتى يحصل على لون ذهبي جميل.

بعد ذلك رش القليل من الشبت والليمون على السمك فور التسوية مباشرة.

ثم يقدم في أطباق التقديم ويزين بشرائح الليمون المنعشة.

في نهاية مقال قلي السمك بدون زيت حيث تم التعرف على أفضل طريقة صحية لقلي السمك دون الحاجة إلى استخدام زيت نهائيًا لذا ينصح الأطباء باتباع هذه الطريقة التي تجمع بين الطعم المميز الرائع والعناصر الغذائية الهامة في السمك.