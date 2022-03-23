نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري بسهولة الزلابيا المقرمشة اللذيذة الهشة بكل سهولة وبدون تكلفة في المقال التالي
الزلابيا ، تعتبر من الحلويات التي يحب تناولها الكثير من الأشخاص بجانب كوب من الشاي أو القهوة، وتعتبر من الحلويات التي يمكن عملها مقرمشة بإضافة ملعقة من النشا أو طرية بدون إضافة نشا، وتختلف طريقة تحضيرها من مكان الي اخر، وتعتبر من الحلويات المشهورة التي يمكن عملها في المناسبات والاعياد وخاصتاً في شهر رمضان المبارك، وتتكون من مكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل منزل، وتبحث دائماً الأمهات على طرق سهلة وبسيطة لتحضيرها بدل من شرائها من الخارج، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير الزلابيا اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.
مكونات عمل الزلابيا
تتكون الزلابيا من بعض المكونات التي تجعلها مقرمشة ولذيذة وهشة وهي كالتالي:-
- ٢ كوب من الدقيق الأبيض.
- رشة صغيرة من الملح.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- مقدار ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.
- ملعقة صغيرة من السكر.
- ٢ كوب من الماء.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- زيت للقلي.
- شربات.
طريقة الاعداد
تحضير إناء ونضعه على النار ونضع به كوب من الماء وكوبين من السكر ونقلب حتي يذوب السكر، ونضيف إليه خمس قطرات من عصير الليمون، ونقلب ونتركه لمدة نصف ساعة مع التقليب من حين لآخر، ويجب أن يكون الشربات متوسط ولا خفيف ولا ثقيل، ونرفع الإناء من على النار ونتركه حتى يبرد قليلاً ويصبح جاهز للاستخدام.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير الزلابية اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة زي الجاهزة خطوة بخطوة وهي كالآتي:-
- تحضير إناء عميق ونضع به الدقيق ثم نضيف إليه النشا والخميرة الفورية والسكر والفانيليا ثم نقلب المكونات جيداً.
- نضيف بعد ذلك الماء بالتدريج مع الاستمرار في العجن حتي الحصول على عجينة طرية وسائلة.
- قومي بعد ذلك بتغطية الإناء ونتركه حتي يتخمر في ماء دافئ لمدة نصف ساعة على الأقل.
- نقوم بتحضير مقلاة ونضعها على النار ونضع بها الزيت ونتركه حتى يسخن جيداً.
- ثم نقوم بعد ذلك بلل ملعقة بالزيت ونشكل الزلابية بها ثم نضعها بالزيت الساخن.
- نحركها بالزيت إلى أن تحمر من جميع الجهات وتصبح مقرمشة ويصبح لونها ذهبي.
- ثم نخرجها من الزيت ونضع في الشربات ثم نضعها في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا.
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