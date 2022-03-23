حلوى سهلة وسريعة بمكونات بسيطة وبمذاق لذيذ ومميز وتذوب في الفم

حلوى سهلة وسريعة ، من الحلويات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، نظراً لمذاقها اللذيذ والشهي والمميز، ولشكلها الخرافة أيضا، كما أنها طريقة مبتكرة لعمل الحلويات، لذا سوف نقدم لكم طريقة صنعها بطريقة سهلة ومضمونة، وبمكونات بسيطة، وهي تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبسهولة تحضيرها أيضاً، بالإضافة إلى أن مكوناتها بسيطة، ومتوفرة في كل بيت، وغير مكلفة أيضاً، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة كعك الناعم وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل حلوى سهلة وسريعة بألذ الوصفات، وبأقل تكلفة.

مكونات حلوى سهلة وسريعة

تتكون حلوى سهلة وسريعة من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

2 كوب من الدقيق.

100 جم من الزبدة الطرية.

ثلث كوب من الزيت.

باكيت فانيليا.

2 ملعقة كبيرة من السكر البودر.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

مقادير الحشو

صوص التوفي.

مقادير الوجه

شوكولاتة مذابة أو صوص الشوكولاتة.

صوص التوفي.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على حلوى سهلة وسريعة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الزبدة والسكر البودر والفانيليا والزيت والبيضة، ثم نخلطهم جيدا بالملعقة.

ثم نضيف النشا والبيكنج بودر وكوب من الدقيق ونعجن باليد حتى يختفي الدقيق.

ثم نضيف الكوب المتبقي من الدقيق بالتدريج ونعجن باليد حتى نحصل على عجينة ناعمة وطرية.

بعد ذلك نشكل العجينة إلى أصابع باليد، ثم نقطع طرفي كل إصبع بالسكينة.

ثم نرص الأصابع في صينية فرن ونضع فيها ورقة زبدة.

ثم نحضر سكينة ونقوم بعمل تجويف بظهر السكينة في الأصابع.

بعد ذلك ندخل الصينية فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 160 درجة مئوية، ثم نترك الحلوى حتى تنضج.

ثم نخرج الصينية من الفرن ونترك الحلوى تبرد في الصينية قليلا.

ثم نقوم بملأ التجويف في الحلوى بصوص التوفي.

بعد ذلك نغمس الحلوى في الشوكولاتة المذابة.

ثم نزين الحلوى بصوص التوفي على شكل خطوط.

ثم نقدم الحلوى في طبق التقديم.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل صوص التوفي

المكونات

ربع كوب من الماء.

كوب من السكر.

كوب من الحليب.

ملعقة كبيرة من الكريمة الخام.

ملعقة كبيرة من النشا.

باكيت فانيليا.

ملعقة كبيرة من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

رشة ملح.

طريقة التحضير

نضع حلة على نار هادئة، ثم نضيف إليها الماء والسكر، ثم نترك السكر حتى يذوب ويتكرمل. ثم نضيف إليه الزبدة ونقلب باستمرار حتى تذوب. ثم نحضر وعاء ونضيف إليه الحليب والنشا والكريمة، ثم نقلبهم جيداً حتى تذوب المكونات. بعد ذلك نضيف خليط الحليب إلى الحلة، ثم نقلب باستمرار حتى يتجانس الخليط ويثقل القوام. ثم نضيف الملح والفانيليا ونقلبهم، ثم نسكب صوص التوفي في وعاء. بعد ذلك يكون صوص التوفي جاهز لتزيين حلوى سهلة وسريعة. وبالهنا والشفا.

طريقة عمل صوص الشوكولاتة

المكونات

نصف لتر من الحليب.

80 جم شوكولاتة قطع.

نصف كوب من السكر.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من الزبدة.

2 ملعقة كبيرة من الكاكاو.

طريقة التحضير