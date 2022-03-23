حضري حلوي كرات اللوتس الذهبية بطعم لذيذ وقوام خفيف جداً

تعتبر حلوي كرات اللوتس ، من أفضل أنواع الأطباق الغربية الشهيرة والمعروفة في دول العالم، وهي سريعة التحضير ولن تأخذ وقتاً طويلاً في إعدادها ويمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة وبساطة لتوافر مكوناتها الغير مكلفة، وتقديمها كتحلية للأطفال والكبار بجانب كوب من القهوة أو الشاي، فهي تمتاز بطعم طيب ورائع للغاية ويحبها الجميع، ولها العديد من الطرق المختلفة والمميزة في إعدادها حسب كل رغبة، اما أكواب أو كرات، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، أسهل طريقة لعمل حلوي كرات اللوتس الذهبية في المنزل بطعم لذيذ وقوام خفيف جداً.

مكونات عمل حلوي كرات اللوتس

تحتوي هذه الحلوي اللذيذة علي مقادير بسيطة وهي كالتالي:-

20 قطعة من بسكويت اللوتس.

20 قطعة من بسكويت دايجستيف.

علبة من القشطة 170 جرام.

ملعقة كبيرة من زبدة اللوتس.

ربع علبة من الحليب المكثف المحلي.

للتزيين:-

كوب من بسكويت اللوتس المطحون.

ملعقة كبيرة من زبدة اللوتس المذابة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من هنا علي خطوات بسيطة لتحضير حلوي كرات اللوتس في المنزل بكل سهولة وهي كما يلي:-

أولا نقوم بطحن البسكويت في الكبة، حتى نحصل على قوام ناعم ورملي، ثم نضع البسكويت في طبق عميق, ثم نقوم بإضافة علبة من القشطة وملعقة من الزبدة، وربع علبة من الحليب المكثف المحلي ونعجن باليد، حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة. بعد ذلك تشكل العجينة إلي كرات متوسطة الحجم، وعند الانتهاء من باقي الكمية، توضع الكرات في البسكويت المطحون وتغلف جيداً. ثم ترص في طبق وتوضع في الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى تتماسك، ثم نخرجها وتزين بخليط زبدة اللوتس المذابة، وتقدم بألف صحة وعافية.

طريقة تحضير الحليب المحلي المكثف في المنزل

هيا بنا نتعرف علي خطوات التحضير وهي كما يلي:-

في حله نضع لتر من الحليب وكوب وثلث من السكر، ونقلب جيداً حتى يذوب السكر تماماً.

ثم نرفع الخليط على النار ويترك ليغلي مع التقليب من حين لآخر، ويترك لمدة نصف ساعة حتى نحصل على قوام ثقيل.

بعد ذلك نطفئ النار، ونصب الخليط في طبق ويترك جانباً، ليبرد في درجة حرارة الغرفة.

ثم يغطى ويوضع في الثلاجة لحين الاستخدام.

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من هنا سوف نتعرف علي خطوات عمل هذه الحلوى الشهية وهي كما يلي:-

نحضر بولة ونضع بها كوب من الكورن فليكس المقرمش، وينعم ثم يوضع كوب من المكسرات المشكل ويوضع كوب شكولاتة بالحليب، ويقلب الخليط حتي يتجانس. ثم نقوم بوضع كمية من الزيت لتدهن بها اليد، ونكون كرات مستديرة وتوضع في طبق علي ورق زبدة، وتوضع في الثلاجة لمدة ساعة، بعد ذلك تكون جاهزة للتقديم.

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