نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حتى لو سوداء فحمة طريقة تنظيف الكرشة بسرعة بدون مجهود بمكون سحري بلا روائح أو زفارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر الكرشة من الأكلات اللذيذة والتي يفضل تناولها الكثير منا وخاصةً عند حلول عيد الأضحى المبارك حيث يتم شرائها بكثرة، ولكن البعض لا يتجه إلى شرائها وذلك لصعوبة تنظيفها، ولكن في الآونة الأخيرة ظهرت عدة طرق لتنظيف الكرشة بسرعة، لذلك سنقدم لك بعض من هذه الطرق من خلال المقال. تنظيف الكرشة بسرعة يمكنك تنظيف الكرشة بطريقة سريعة بمجموعة من الطرق، والتي سوف نعرضها عليك. تنظيف الكرشة بملح الليمون استخدمي ملح الليمون في تنظيف الكرشة بطريقة سريعة، وذلك بالطريقة التالية: المكونات كمية الكرشة المراد تنظيفها.

وعاء عميق.

ملعقتان كبيرتان من ملح الليمون.

سكين حاد. طريقة التنظيف أحضري وعاء عميق وضعي به كمية من الماء.

ضعي الوعاء على النار واتركي الماء يغلي.

قومي بوضع ملح الليمون في الماء وقلبي جيداً.

قومي بتنظيف الكرشة تحت الماء العادي، ثم ضعيها في الماء المغلي.

اتركيها لمدة ساعة ثم استخدمي السكين في تنظيف الكرشة بكل سهولة.

اغسلي الكرشة بالماء الفاتر. تنظيف الكرشة بالريفو يمكنك استخدام الحبوب الريفو في تنظيف الكرشة بهذه الطريقة التالية: المكونات عدد 2 كيلو من الكرشة.

وعدد 2 لتر من الماء الفاتر.

عدد 3 حبوب من الريفو.

قدر كبير من المعدن حتى تتمكن من وضعه على النار. طريقة التحضير قومي بوضع قدر من المعدن على النار.

ضعي به كمية الماء المذكورة في المكونات.

اتركي الماء حتى يغلي جيداً.

قومي بوضع الريفو في الماء المغلي، وقلبي جيداً حتى يذوب تماماً.

قومي بغسل الكرشة بالماء الجاري للتخلص من الأوساخ الموجودة بها.

ضعي الكرشة في الماء المغلي لمدة من نصف ساعة إلى الساعة.

قومي بتصفية الكرشة من الماء.

استخدمي أصابعك حتى تزيلي الطبقة الخارجية للكرشة.

أكملي باقي كمية الكرشة.

اغسليها بالماء الجاري حتى تزيلي البقايا.

قطعيها، وقومي بطهيها بالطريقة المناسبة. في نهاية المقال فقد قمنا بالحديث عن طريقة تنظيف الكرشة بسرعة، وقد قمنا بعرض طريقتين منهم حيث عرضنا طريقة ملح الليمون، وطريقة الحبوب الريفو للتخلص من الأوساخ الموجودة على الكرشة حتى نسهل عليك أمر تنظيفها وطهيها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حتى لو سوداء فحمة طريقة تنظيف الكرشة بسرعة بدون مجهود بمكون سحري بلا روائح أو زفارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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