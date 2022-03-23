وداعاً للدخان.. كفتة البرطمان المشوية طرية والطعم خرافي بسر تتبيلة الحاتي المميزة

تعتبر الكفتة على الفحم، من أفضل الأكلات التي يفضلها الكثيرون، لكن الكثير منهم يعاني من كثرة دخان الفحم عند تحضيرها، لذلك يبحث الكثير عن طريقة للحصول على كفتة مشوية بدون فحم، وسهولة ومع توفير الوقت والجهد، وتعتبر كفتة البرطمان من أكثر الطرق شيوعاً في الوقت الحالي، وهي من أكثر الأكلات التي لها طعم مميز، بالإضافة إلى قيمتها الغذائية العالية.

كفتة البرطمان

سوف نتعرف في هذا المقال على كيفية عمل كفتة بدون فحم بطريقة سهلة وبسيطة، تابعونا.

المكونات

حوالي كيلو واحد من اللحمة المفرومة التي تحتوي على نسبة متوسطة من الدهون.

عدد واحد ثمرة من البصل كبيرة.

و4 فصوص من الثوم المفروم.

عدد واحد ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

عدد واحد ملعقة صغيرة من البابريكا.

رشة صغيرة من جوزة الطيب.

عدد واحد ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

وعدد واحد ملعقة صغيرة من البصل البودر.

عدد واحد ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

عيدان خشبية.

برطمان من الزجاج.

الكفتة المشوية

احضري الكبة الكهربائية، ضعي فيها البصل والثوم وقومي بفرمهم، بعد ذلك ضعي اللحمة المفرومة والبهارات.

بعد أن نخلطهم جيداً، نضعهم في بولة مناسبة وفي الثلاجة.

نقوم بتقصير العيدان الخشبية قليلا، ثم نضعها في وعاء به ماء لمدة ربع ساعة.

اخرجي بولة اللحمة المفرومة من الثلاجة.

نقوم بتشكيل اللحمة علي العيدان الخشبية.

كرري الخطوة حتى تنفذ الكمية والبرطمان يمتلئ.

ضعي على وجه البرطمان قطعة من الورق الفويل، ثم نغلق البرطمان بالغطاء جيداً.

أحضري صينية بها كمية من الماء الفاتر.

ضعي البرطمان في صينية مناسبة حتى توضع في الفرن.

سخني الفرن جيداً، ثم ضعي الصينية بالبرطمان في الفرن على 180 درجة حرارة، وبعد نصف ساعة تقريباً، تنضج الكفتة.

قدميها مع الخبز، سلطة وسلطة طحينة.

في نهاية هذا المقال تعد كفتة البرطمان أحد أحدث وصفات شي الكفتة والتي نالت إعجاب السيدات حيث أنها طريقة جديدة ومميزة وتوفر الكثير من الوقت والمجهود، وذلك على عكس الكثير من طرق عمل الكفتة التقليدية الأخرى والتي تسبب دخان الفحم داخل المنزل والرائحة أيضاً، لذلك قدمنا لكم هذه الطريقة السابقة.