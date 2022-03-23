طريقة عمل السمك المقلى المقرمش بالخلطة والتتبيلة السرية مثل المطاعم

السمك من الاكلات البحرية الشهية واللذيذة والتى يفضلها معظم الناس بشكل كبير. كما ان الاسماك عموما من الوجبات الهامة والضرورية والتى لابد من تناولها مرة الى مرتين فى الاسبوع. وتحتوي الأسماك والمأكولات البحرية على عناصر وبروتينات ومعادن هامة جدا لصحة الانسان. ومن خلال موقع ثقفنى نقدم طريقة عمل السمك المقلى المقرمش بتتبيلة رائعة ومميزة وشهية فى الخطوات التالية.

خطوات تحضير السمك المقلى المقرمش في المنزل

يعتبر السمك من الوجبات سهلة التحضير فى المنزل وبتكلفة اقتصادية وذلك افضل من الشراء من المحلات. ولا تحتاج طريقة تحضير السمك الى مكونات كثيرة بل بالعكس مكوناتة بسيطة وغير مكلفة.ونشرح فى السطور التالية افضل تتبيلة واحلى وصفة فى عمل السمك المقلى. ويمكن تقديم السمك بجانب الارز والسلطات والخبز.

مكونات السمك المقلى مع التتبيلة الرائعة

مقدار كيلو ونصف من السمك البلطى او اى نوع من الاسماك المفضلة.

ثم ملعقة من الكمون.

مع ملعقتان من الخل.

ايضا سبع حبات من الثوم المفروم.

ثلاث حبات من الفلفل الأخضر الحار.

كذلك ملعقة من الملح.

ايضا ملعقة من بهارات السمك.

مع ملعقة من الفلفل الأسود.

ربع كوب من عصير الليمون.

كذلك ملعقتان من الكزبرة المفرومة.

ايضا كوب ونصف من الدقيق.

ثم ملعقتان من النشا.

كمية من الزيت للقلي

خطوات تجهيز وعمل السمك المقلى المقرمش

طريقة تنظيف السمك

تنظيف السمك من الخارج ومن الداخل بفتح السمك من الجانب واخراج الاحشاء مع التنظيف جيدا.

عمل فتحات فى قطع السمك من الخارج بحيث لا تصل الى العظم من الداخل.

غسل السمك فى الماء والملح وبعض عصير الليمون ثم غسله تحت الماء جيدا.

طريقة التتبيلة

فى وعاء نقوم بخلط مكونات التتبيلة من الثوم والفلفل وعصير الليمون والخل والملح والكمون والفلفل الاسود والكزبرة والبهارات.

تخلط المكونات حتى تتجانس معا. ثم نقوم بحشو قطع السمك ببعض من التتبيلة وكذلك وضع بعض التتبيلة على السمك من الخارج.

يترك السمك لمدة ساعة فى التتبيلة.

طريقة التسوية