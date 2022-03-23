نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اصنعي كيك المادلين الفرنسي بقوام خفيف وطعم أحلي من الجاهز في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر كيك المادلين الفرنسي ، من الحلويات الخفيفة واللذيذة التي يشتهر إعدادها في المطبخ الفرنسي، وهي عبارة عن نوع من الكيك المقرمش من الخارج وطري من الداخل، ويتميز بشكل روعة يشبه حبات الصدف ومزين بالسكر البودرة، ويجذب الأطفال والكبار على تناوله فهو مناسب أيضاً للضيوف بجانب كوب من القهوة أو الشاي، وهو حلوى سريعة التحضير وتحتوي على مكونات بسيطة غير مكلفة، ومناسب لجميع الأشخاص ولن تحتاجي إلى وقت طويل عند تحضيرها، ودائماً تبحث السيدات على مواقع الانترنت عن وصفات جديدة ومميزة، لتقديمها لأفراد أسرتها، لذا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني الإخباري، أسهل طريقة لعمل كيك المادلين الفرنسي بقوام خفيف وهش في المنزل.

مكونات عمل كيك المادلين الفرنسي



يحتوي هذا النواع من الكيك علي مقادير بسيطة سوف نتعرف عليها وهي كالتالي:-

3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

ثلث كوب من السكر الأبيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب من الدقيق الفاخر.

ملعقة صغيرة من بكينج بودر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

6 ملاعق كبيرة من الزبدة المذابة.

ملعقة كبيرة من بشر الليمون.

للتزيين:-

سكر ناعم بودرة.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم من خلال السطور الأتية أبسط خطوات لتحضير كيك المادلين الفرنسي في المنزل وهي كالاتي:-

في طبق عميق نضع البيض ونخفق جيداً على سرعة عالية، ثم نضيف السكر بالتدريج ونخفق جيداً لمدة 10 دقائق، حتى يفتح لونه ويصبح كريمي. ثم نقوم بإضافة الفانيليا وبشر الليمون ونخفق جيداً، ثم نضيف الدقيق وبكينج بودر والملح ونخلط المكونات جيداً، بالملعقة حتى يمتزج الخليط تماماً. بعد لك نضيف الزبدة المذابة ونقلب جيداً برفق حتى لا تهبط العجينة، بعد ذلك تغطي وتوضع في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل. ثم نخرجها من الثلاجة ونأخذ القليل من العجينة، ونضعها في الصينية الخاصة بالمادلين المدهون بالزبدة ومبطنه بقليل من الدقيق. بعد ذلك ندخلها فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية، علي رف أوسط لمدة 15 دقيقة حتى ينضج تماماً.

ثم عند تمام النضج تخرج وتترك لتبرد تماماً، ثم تزين بقليل من السكر البودرة، وتقدم بجانب القهوة أو الشاي بألف صحة وعافية.

أسرار نجاح الكيك

هيا بنا نتعرف من خلال هذه المقالة علي بعض النصائح المهمة لنجاح الكيك وهي كالاتي:-

تسخين الفرن قبل الخبز فيها بحوالي ربع ساعة.

استخدمي ميزان لقياس المكونات واحرصي أن يكون دقيقاً.

يجب أن يكون البيض بدرجة حرارة الغرفة.

التأكد من صلاحية الخميرة قبل استخدامها.

يجب تثبيت رف الفرن الشبكي في وضعية مناسبة.

طريقة عمل كيكة الكراميل اللذيذة

من هنا سوف نقدم لكم خطوات بسيطة لعمل هذه الكعكة الشهية وهي كما يلي:-

نقوم بإحضار بولة عميقة، ونضع بها 2 كوب من الدقيق مع رشة ملح مع كيس بكينج بودر، ونخلطهم جيداً. ثم نخلط كوب من السكر مع كوب من الحليب، مع مغلف كريم كراميل مع 3 بيضات، مع معلقة فانيليا مع ربع كوب سمنة. بعد ذلك نضيف خليط الدقيق السابق، ونقلب المكونات مع بعضها حتي تتجانس. ثم ندهن صينية بقليل من الزبدة ونرشها بقليل من الدقيق، ونسكب الخليط فيها، ثم ندخلها فرن مسخن مسبقاً، ونتركها حتي تنضج تماماً. بعد ذلك نخرجها ونترك الكيكة حتي تبرد، ثم نزيل الوجه ونسقيها بالكراميل.

طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة بالتوفي

هيا بنا نتعرف علي خطوات تحضير هذه الكيكة الشهية وهي كالاتي:-