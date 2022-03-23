نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خفيفة وصحية.. قلي البطاطس بدون زيت فقط ملعقة واحدة واسمتعي بأخف وألذ بطاطس في المقال التالي

عمر شويل - جدة قلي البطاطس بدون زيت، حيث يحب الجميع الكبار والصغار طعم البطاطس المقلية حيث تتميز بطعمها الجميل، لكن تحتوي البطاطس المقلية على كمية كبيرة من الدهون نتيجة للزيت الذي تقلي فيه البطاطس، لذا يبحث الكثيرون من محبي تناول الطعام الصحي وكذلك من يرغب في اتباع نظام غذائي لتخفيض الوزن، سوف أقدم لكم بعض الطرق المميزة لتناول البطاطس المقلية بدون زيت.

قلي البطاطس بدون زيت

تبحث ربات البيوت عن الطرق الصحية في اعداد الطعام، لذلك نحضر لكى سيدتي طريقة عمل البطاطس بدون قلى لتكون خفيفة وشهية بأكثر من طريقة فقط اتبع الاتي:

الطريقة الأولي

تتميز هذه الطريقة بأنه يستخدم فيها ما لا يزيد عن معلقة زيت واحدة لأعداد البطاطس المقلية، تعد هذه الكمية قليلة جدا بالنسبة للبطاطس المقلية العادية.

مقادير الوصفة:

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

وملعقة كبيرة من الزعتر.

ملعقة من مسحوق الثوم.

وملعقة دقيق نشا.

ملعقة ملح طعام.

حبة بطاطس كبيرة يتم تقطيعها لصوابع.

خطوات الوصفة:

أولا تقطع البطاطس لأصابع.

بعد ذلك وضع البطاطس في اناء به ماء مغلي لمدة دقيقتان.

ثم يتم نشلها و تجفيفها و تركها في الهواء لتجف لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

بعد ذلك تخلط البطاطس بالملح و الثوم والنشا وزيت الزيتون.

ثم توضع البطاطس بعد خلطها بالخليط في داخل الفرن لمدة عشرون دقيقة.

الطريقة الثانية

تتميز هذه الطريقة بطعمها اللذيذ، وتتميز كذلك بأنها تحتوي على نسبة قليلة من الدهون لا تتعدي ملعقة بسيطة، كما تعد طريقة تقديمها مميزة ومحببة للجميع وخاصتا للأطفال.

المقادير للوصفة

حبتان من البطاطس يتم تقطيعا مكعبات.

أسياخ شيش طاوق خشب.

معلقة من زيت الزيتون.

توابل ملح فلفل بابريك.

ثمرتان من الطماطم.

ثمرتان من الفلفل.

خطوات الوصفة

أولا تقطع البطاطس لقطع مربعة بحجم كبير.

بعد ذلك يوضع البهارات ملح والفلفل والببريكا ومعلقة زيت الزيتون علي البطاطس المقطعة مكعبات و يخلط جيدا.

ثم تغسل الطماطم والفلفل و تقطع مكعبات أيضا و تتبل بنفس خليط البطاطس.

بعد ذلك نحضر أسياخ الخشبية و يوضع فيها قطع البطاطس بالتبادل مع قطع الطماطم والفلفل.

ثم توضع علي الشواية أو توضع في الفرن حتى تنضج.

في الختام عرضنا لكم طرق قلي البطاطس بدون زيت لأشهى وألذ و اخف بطاطس، بدون دهون للمحافظة على الوزن ولتكون صحية أيضا و لذيذة.