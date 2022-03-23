نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليدين الأميرات.. تبييض اليدين بالنشا والفازلين بسرعة واخفى اثار الاعمال المنزلية والشمس من يديك في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر وصفة تبييض اليدين بالنشا والفازلين من أكثر الوصفات الفعالة، وتستخدمها الكثير من الفتيات للتخلص من الاسمرار الناتج عن التعرض المستمر لأشعة الشمس، والتخلص من البقع الداكنة والتصبغات الناتجة عن استخدام مواد التنظيف بدون استخدام قفازات، بالإضافة إلى أنها غير مكلفة نهائيًا لأنه تحتوي على مكونات سعرها غير مرتفع.

تبييض اليدين بالنشا والفازلين

من أكثر الطرق الفعالة في تبييض اليدين وإعطائها النعومة اللازمة لها أيضًا لاحتواء الخلطة على الفازلين الذي يعطي البشرة البياض والرطوبة اللازمة لها التي تمنعها من الجفاف.

ماسك الفازلين والنشا والليمون

هي خلطة التبيض السحرية لبشرة نضرة وبيضاء بمكونات بسيطة كلاتى:

المكونات:

4 ملاعق كبيرة من الفازلين الطبي.

ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا.

عصير نصف ليمونة.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

طريقة التطبيق:

أولا يتم وضع الفازلين في وعاء خاص بالميكروويف ويتم إدخاله فيه لثواني معدودة حتى بتحول الفازلين إلى القوام السائل.

بعد ذلك يتم وضع جميع المكونات مع بعضها ويتم تقليبها جيدًا حتى الحصول على خليط كريمي متجانس، ويفضل أن يكون سميكًا.

ثم تفرد الخلطة على اليدين مع التدليك بحركات دائرية لمدة لا تقل عن 10 دقائق.

بعد ذلك تترك الخلطة على اليدين لمدة ربع ساعة وبعدها يتم غسلها بالماء الفاتر.

يتم تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج جيدة في التبييض.

فوائد وصفة النشا والفازلين

يوجد الكثير من الفوائد الموجودة في وصفة النشا والفازلين ومنها:

تعمل النشا على توحيد لون البشرة والتخلص من الاسمرار وتفتيح البشرة بشكل كبير.

علاوة على ذلك تعمل على التخلص من خلايا الجلد الميتة وتجديد خلايا البشرة وإعطائها النضارة والنعومة.

تعمل على التخلص من خلايا الجلد الميتة وتجديد خلايا البشرة وإعطائها النضارة والنعومة. أيضا يعمل الفازلين على ترطيب البشرة بعمق وعدم السماح لها بالجفاف خاصة في فصل الشتاء.

يعمل الفازلين على ترطيب البشرة بعمق وعدم السماح لها بالجفاف خاصة في فصل الشتاء. بالإضافة إلى ذلك تعمل على تهدئة التهاب الجلد الناتج عن التعرض لأشعة الشمس الحارقة.

تعمل على تهدئة التهاب الجلد الناتج عن التعرض لأشعة الشمس الحارقة. بينما تحتوي على بعض الفيتامينات التي تعمل على التخلص من التصبغات والبقع الداكنة.

تحتوي على بعض الفيتامينات التي تعمل على التخلص من التصبغات والبقع الداكنة. بالتالي الاستمرار على استخدامها يعطي نتائج فعالة في تغيير درجة لون الجلد إلى الأفتح.

في نهاية مقال تبييض اليدين بالنشا والفازلين تحدثنا عن المكونات الأساسية الموجودة في الخليط التي لا يمكن الاستغناء عنها، وذكرنا الخطوات بالتفصيل التي يتم اتباعها في الوصفة، وأهم الفوائد الموجودة في الخلطة بجانب التبييض أيضًا.