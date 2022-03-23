لأحلى عروسة.. طريقة عمل ماسك وجه القمر السحري لبياض صارخ وخدود وردية وصافية

عندما تحتاج الفتيات إلى تفتيح بشرتهم فإنهم دائماً ما يبحثون عن الطرق الطبيعية التي تؤدي إلى نتيجة جيدة حتى لا يقومون باستخدام الكريمات التجميلية التي تحتوي على نسبة من المواد الكيماوية، لذلك سوف نقوم بعرض طريقة عمل ماسك وجه القمر للبشرة من خلال المقال، والذي يحتوي على المواد الطبيعية ذات الفائدة للبشرة.

طريقة عمل ماسك وجه القمر

تختلف أنواع ماسكات التفتيح التي يستخدمها الكثير من الفتيات عند التعرض لأشعة الشمس الحارقة، ويعتبر هذا الماسك واحداً منهم، وإليك طريقته فيما يلي:

ماسك وجة القمر بالخميرة الفورية للوجه

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية.

نصف ملعقة من ماء الورد.

ونصف علبة من الزبادي البلدي.

نصف ملعقة من الدقيق الأبيض.

ونصف ملعقة من نشا الذرة.

طريقة تحضير الماسك:

أولا أحضري علبة عميقة وضعي بها الخميرة الفورية.

بعد ذلك قومي بإضافة ماء الورد وقلبي جيداً.

ثم أضيفي إليها نشا الذرة وقلبي ثانيةً.

بعد ذلك قومي بوضع الدقيق، وأكملي تقليب.

الآن عليك بإضافة الزبادي البلدي إلى المكونات مع التقليب الجيد حتى يصبح لديك خليط ذات ملمس كريمي.

بعد ذلك أغسلي وجهك جيداً بالماء الدافئ.

ثم افردي الماسك على وجهك.

بعد ذلك اتركيه حتى يجف لمدة تتراوح بين النصف ساعة والساعة إلا ربع.

ثم قومي بفرك الماسك من على وجهك.

بعد ذلك اغسلي وجهك حتى تتخلصي من بقايا الماسك من على وجهك.

فائدة ماسك وجه القمر

يعتبر هذا الماسكات من الماسكات التي تحتوي على الكثير من الفوائد، والتي منها ما يلي:

علاوة على ذلك يساعد على توحيد لون البشرة وجعل أفتح بدرجات.

أيضا يحتوي على الكثير من المواد الطبيعية التي تعمل على ترطيب البشرة حيث وجود الفيتامينات في الزبادي التي تعمل على الترطيب.

بالإضافة إلى ذلك يساعد على جعل البشرة أكثر نقاء.

أيضا يساعد على التخلص من البثور وحب الشباب.

علاوة على ذلك يساعد على ترطيب البشرة، ويستخدم لجميع أنواع البشرة حيث يتكون من مواد طبيعية.

في نهاية الحديث عن طريقة عمل ماسك وجه القمر فقد قمنا بعرض المواد الطبيعية التي يتكون منها، كما قمنا بعرض الفوائد التي تعود على البشرة مع استخدامه، ويعتبر هذا الماسكات من الماسكات الموفرة إذ أنك ستجد المواد المتكونة منه متوفرة لديك.