هش ومقرمش.. طريقة عمل بسكويت نواعم الشهير أحلي من الجاهز يذوب في الفم

ترتبط طفولة الكثير منا ببعض أنواع البسكويت والتي يعد بسكويت نواعم واحداً منها فهو من أنواع البسكويت الهش اللذيذ في طعمه، ويبحث الكثير منا عن طريقة عمله في المنزل، لذلك سوف نقوم بتقديم طريقة عمل بسكويت نواعم بأسهل الطرق وبمكونات بسيطة وسوف تجدينها في مطبخك، فقومي بعمله فوراً حتى تتذوقي طعم البسكويت القديم.

طريقة عمل بسكويت نواعم

قومي بعمل ألذ بسكويت من صنع يديك بالطعم الأصلي، وذلك من خلال الطريقة التالية:

مقادير بسكويت نواعم

كوب ونصف من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات.

وكوب وملعقتان من الزبدة الصفراء.

ثمانية ملاعق كبيرة من السكر البودر.

خمسة ملاعق كبيرة من نشا الذرة.

نقطتان من الفانيليا السائلة.

كيفية عمل بسكويت النواعم

أولا قومي بإحضار المضرب الكهربائي واحضري بولة عميقة.

بعد ذلك قومي بوضع الزبدة واخفقي باستخدام المضرب.

ثم ضعي السكر البودر على الزبدة، واستمري في الخفق الجيد.

بعد ذلك قومي بوضع الفانيليا واخفقي مرة أخرى.

ثم ضعي في طبق عميق الدقيق الأبيض، وضعي عليه نشا الذرة.

بعد ذلك قلبي المكونين جيدًا.

ثم اسكبي الخليط الجاف على الخليط السائل بالتدريج مع استمرار الخفق.

بعد ذلك بعد أن تتأكدي أن المكونات امتزجت قومي بإحضار كيس الحلواني.

ثم ضعي الخليط في الكيس.

بعد ذلك أحضري صاج الفرن.

ثم ادهنيه بكمية من الزيت النباتي.

بعد ذلك قومي برش القليل من الدقيق.

ثم شكلي البسكويت بحركات دائرية باستخدام كيس الحلواني.

بعد ذلك اتركيه لمدة خمسة دقائق.

ثم سخني الفرن جيداً على درجة حرارة مائة وثمانون درجة مئوية.

بعد ذلك يتم التأكد من أن الفرن أصبح ساخناً ادخلي الصاج به.

ثم اتركي الصاج في الفرن بعد التأكد من أن الفرن مغلق جيداً لمدة تتراوح بين العشرين والثلاثين دقيقة.

بعد ذلك قومي بإطفاء النار، واتركي الصاج داخل الفرن حتى يصبح الفرن دافئاً.

ثم أحضري ملعقة مفرودة حتى تقومي بأخذ البسكويت من الصاج دون أن يتكسر حيث أنه من أنواع البسكويت الهش جداً.

بعد ذلك قومي بتقديم البسكوت الهش مع كوب الشاي الساخن.

في نهاية المقال قد قمنا بعرض طريقة عمل بسكويت نواعم اللذيذ الهش، والذي يعد من أكثر أنواع البسكويت الذي يحبه الكثير منا، لذلك عليك أن تقومي بإعداده لأولادك ولنفسك في المنزل بيديك حتى تحصلي على كمية وفيرة منه.