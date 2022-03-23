بسكويت للشاي برازق بالسمسم أفضل طريقة لعمل بسكويت خفيف لذيذ

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تعتبر وصفة بسكويت البرازق سوري من أحد الوصفات السورية المنتشره بكثره في المطابخ العربية وبالأخص المطبخ الشامي، وتعد ايضا أحد أشهر الحلويات العربية وكما أن قوامها البسكويت ناعم جدا وذات طعم لذيذ، ومغطاه بالسمسم وكما أن من مكونات بسكويت بسيطة واقتصادية متوفرة في كل منزل فتتكون من الزبدة والسكر والدقيق والحليب والقشطة ويمكن أيضا إضافة ماء حسب الرغبة، وتزين أيضاً بالمكسرات والسمسم حتى تعطي مظهر رائع وأيضاً لها مذاق وشكل الرائع يعجب الأطفال والكبار جدا وسيكثرون من طلبها منك بشكل مستمر كتحلية لذيذة ويمكنك صنع كمية كبيرة منها وحفظها لديك لحين تناولها.
بسكويت للشاي برازق السمسم بسكويت ناعم
يتم تناول تلك النوع من بسكويت سمسم برازق في الإفطار خاصة مع الشاي أو بجانب القهوة ويقدم للأطفال مع للعصائر أو الحليب فهو مغذي وغني بالبروتينات والفيتامينات والمعادن لوجود السمسم والمكسرات عليه.
مكونات بسكويت برازق شامي بالسمسم
- ثلاث اكواب ونصف من دقيق الحلويات.
- كوب ونصف من السمنة المذابة.
- نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- كوب من السكر الأبيض.
- كوب إلى ربع من الماء الدافئ.
- ربع كوب من الشربات الجاهزة.
- كوبين من أي نوع من المكسرات للتزيين (سوداني،فستق).
- كوبين من السمسم المحمص جيدا.
- ربع كوب من السكر الابيض.
- نصف كوب من الشربات الجاهز.
تحضير بسكويت سمسم للشاي برازق شامي
- أولا نقوم بإحضار وعاء كبير ونضع فيه كل من كوب ونصف من دقيق الحلويات وكوب وربع من السمنة المذابة ونصف معلقة صغيرة من البيكنج بودر و نقوم بالخلط جيدا حتى يصبح قوام العجين لين.
- بعد أن أصبح قوام العجين لين نقوم بوضعه في وعاء ونتركه في الثلاجة لفترة لا تقل عن ساعه حتى ترتاح جيدا.
- ثم نثوم بجلب وعاء اخر غويط ونضع فيه كل من كوب من السكر الابيض ونصف كوب من الماء الدافئ وربع كوب من الشربات الجاهزة ونخلطهم معا جيدا.
- ثم نقوم بجلب العجين بعد أن تنتهي الفترة من خلط ونقوم بوضع عليها الخليط مع التقليب جيدا حتى يصبح قوام العجين متامسكا ولا تلتصق في اليد.
- ثم نقوم بوضع العجين في وعاء اخر ونضعه في الثلاجة مره أخرى لفترة لا تقل عن ساعة.
- ثم نقوم بإحضار طبق 2 كوب من السمسم ويضاف عليهم ربع كوب من السكر ويضاف عليهم نصف كوب من الشربات الجاهزة.
- ثم بعد أن تركنا العجينة ترتاح نقوم بإخراجه من الثلاجة ونقوم بتكوير العجينة إلى أشكال كورات صغيرة ثم نقوم بفردها بكف الأيدي ونغمس جانب في الفستق.
- وفي الجانب الآخر نقوم بتغميسه في السمسم المحمص جيدا، والجانب الآخر من البسكويت يكون سمسم وجانب يكون من فستق مطحون.
- ترص قطع بسكويت على صينية مبطنة بورق الزبدة وتوضع في الفرن الساخن لمدة ربع ساعة على درجة حرارة 180 درجة ثم نسخن شواية لمدة 3 دقائق ليأخذ بسكويت لون ذهبي وتقدم ساخنة مع الشاي أو القهوة
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