بسكويت للشاي برازق بالسمسم أفضل طريقة لعمل بسكويت خفيف لذيذ

تعتبر وصفة بسكويت البرازق سوري من أحد الوصفات السورية المنتشره بكثره في المطابخ العربية وبالأخص المطبخ الشامي، وتعد ايضا أحد أشهر الحلويات العربية وكما أن قوامها البسكويت ناعم جدا وذات طعم لذيذ، ومغطاه بالسمسم وكما أن من مكونات بسكويت بسيطة واقتصادية متوفرة في كل منزل فتتكون من الزبدة والسكر والدقيق والحليب والقشطة ويمكن أيضا إضافة ماء حسب الرغبة، وتزين أيضاً بالمكسرات والسمسم حتى تعطي مظهر رائع وأيضاً لها مذاق وشكل الرائع يعجب الأطفال والكبار جدا وسيكثرون من طلبها منك بشكل مستمر كتحلية لذيذة ويمكنك صنع كمية كبيرة منها وحفظها لديك لحين تناولها.

بسكويت للشاي برازق السمسم بسكويت ناعم

يتم تناول تلك النوع من بسكويت سمسم برازق في الإفطار خاصة مع الشاي أو بجانب القهوة ويقدم للأطفال مع للعصائر أو الحليب فهو مغذي وغني بالبروتينات والفيتامينات والمعادن لوجود السمسم والمكسرات عليه.

مكونات بسكويت برازق شامي بالسمسم

ثلاث اكواب ونصف من دقيق الحلويات. كوب ونصف من السمنة المذابة. نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. كوب من السكر الأبيض. كوب إلى ربع من الماء الدافئ. ربع كوب من الشربات الجاهزة. كوبين من أي نوع من المكسرات للتزيين (سوداني،فستق). كوبين من السمسم المحمص جيدا. ربع كوب من السكر الابيض. نصف كوب من الشربات الجاهز.

تحضير بسكويت سمسم للشاي برازق شامي