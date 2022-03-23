أشياء يجب أن تقومي بها في مطبخك قبل شهر رمضان

جميعنا نعرف أن شهر رمضان يجب أن نتفرغ فيه للعبادات فقط، لكن الطعام والتنظيف من أكثر الأشياء التي تجعل وقتنا داخل المنزل يضيع ولا نستطيع أن نقوم بأي شيء من العبادات التي نرجوها، لذلك نحن اليوم سنسهل عليك بطريقة سهلة للغاية طريقة التقليل من وقت الطعام والتنظيف بدون أي مجهود يذكر منك، وإليك الآن الطريقة.

طريقة تقلل وقت التنظيف والطعام في رمضان

هناك عدة خطوات يجب أن تسيري عليهم قبل مجيء شهر رمضان الكريم، وهذا لكي تتمكني من قضاء وقت العبادة المرجو خلال هذا الشهر المعظم، وإليك الخطوات:

يجب أن يكون مطبخك نظيف تمامًا فرغيه من أي بلاستيكات غير مرغوب بها أو أوعية لا يتم استخدامها منذ زمن بعيد.

احرصي على إحضار منظفات جيدة لتسهيل أمر التنظيف عليك (يجب استخدام قفازات حامية أثناء استخدام أي مواد منظفة).

استخدام الومينيوم الطعام ووضعه على الموقد لكي تسهل إزالته وتنظيفه بعد ذلك بدون الكثير من المجهود.

الطعام من أكثر الأشياء التي يجب أن تقومي بها هو فرم الثوم ووضع به ملح وزيت للحفاظ عليه في الفريزر.

يمكنك تحضير العديد من المقبلات مثلا سمبوسة أو سمبوسك وكبيبة، كفتة ارز، بطاطس تمت قليتها خمس دقائق وتم تفريزها.

تحضيرات الطعام قبل شهر رمضان

قمنا بإعطائك بعض النصائح عن الطعام والتنظيف في شهر رمضان، لكن الآن سنعطيك نصائح أكثر للطعام وإليك خلال هذه النقاط:

عصاج اللحم المفروم (يمكنك الاستفادة منه في عمل جلاش اللحم، المكرونة البشاميل، الأرز بالبشاميل) قومي بالطريقة المفضلة لديك وعندما يبرد ضعيه في أوعية خاصة بحفظ الطعام في الفريزر.

لسان عصفور محمر لتسهيل أمر الشربة عليك.

تحمير الشعرية (يمكنك الاستفادة منه في الشوربة أو وضعها مع الأرز بالشعرية، والكثير من الوصفات الأخرى).

تتبيل دجاج بخلطة المشاوي.

تتبيل البانية الشبيه بأطياب.

تخزين الزبدة في أشهر الشتاء الحالية.

تتبيل دبابيس الدجاج.

تشكيل الكباب والبرجر ووضعه في أكياس عازله عن بعضه وفي الفريزر.

كما يمكنك تخزين العديد من الأكلات الأخرى مثل شيش تووك وغيرها العديد من الأكلات الأخرى، حتى تسهل عليك الوقفة بداخل المطبخ التي لا تنتهي مطلقًا، واحرصي على متابعتنا لتحصلي على أفضل الوصفات بشكل يومي للإفطار بدون أن تبذلي أي مجهود مسبق وكل عام وأنتي بخير.