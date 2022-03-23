طريقة عمل المدلعة الأصلية.. أشهر أنواع الحلويات الرمضانية

طريقة عمل المدلعة، هي أشهر وألذ الحلويات المنتشرة في مصر وخاصة مدينة طنطا ودمياط، وهي عبارة عن طبق حلويات مشكل يتكون من البسبوسة والكريمة والكنافة، وهي من أكثر الأطباق التي يقوم الأشخاص بشرائها في شهر رمضان، ويمكن لكي أن تحضريها في المنزل لأنها طريقتها سهلة وبسيطة ومكوناتها دائماً متوفرة في كل منزل، يمكنك تحضيرها بكل سهولة ويسر، وسوف نذكر طريقة سهلة لتحضريه في المنزل.

طريقة عمل المدلعة

هي واحدة من أفضل أنواع الحلويات وأشهرها، فهي تعتمد على مذاقها الشهي واللذيذ تحضر ببساطة وكل يسر، فهي تتمتع بالمذاق الشهي نظراً لاحتوائها على الكنافة والكريمة والبسبوسة التي يفضلهما العديد من الأشخاص.

مكونات البسبوسة

كوب ونصف دقيق سميد.

ملعقتين كبار لبن بودرة.

ملعقتان عسل أبيض.

ملعقتين جوز الهند.

نصف كوب زيت مع سمنة.

ملعقة صغيرة بكينج بودر.

كوب لبن.

نصف كوب سكر.

رشه ملح.

طريقة التحضير

ضعي اللبن البودرة في وعاء على النار حتي يكون باللون الذهبي.

ثم أضيفي اللبن البودرة إلى دقيق السميد وضيفي إليه السكر ورشة الملح وجوز الهند والبيكنج بودر وقلبيهم معاً.

ضيفي إليهم الزيت والسمنة بعد تدفئتهم على النار.

قلبي جميع المكونات، ثم ضيفي إليهم الحليب والعسل الأبيض.

ضعي الخليط في صينية بها سمنة قليلة ثم ضعيها في الفرن على درجة حرارة مائة وثمانين.

طريقة عمل الكنافة

المكونات

ربع كيلو كنافة.

نصف كوب سمنة.

ربع كوب سكر.

طريقة التحضير

قلبي الكنافة مع السمنة وضعي معهم السكر ثم ضعيهم في صينية في الفرن حتي تحصل على لون ذهبي.

طريقة عمل الشربات

المكونات

كوب سكر.

مقدار كوب ماء.

ملعقة فانيليا.

طريقة التحضير

يتم وضع السكر مع الماء في وعاء على النار حتى الغليان لمدة خمس دقائق.

نضيف الفانيليا إلى الشربات ونتركها تغلي لمدة خمس دقائق أخري.

نأخذ ربع كمية الشربات للكنافة والباقي للبسبوسة.

طريقة عمل الكريمة

المكونات

كوب سكر.

مقدار كوب كريمة شانتيه.

كوب لبن مثلج .

طريقة التحضير

اخلطي المكونات بواسطة المضرب الكهربائي لمدة سبع دقائق.

ضيفي إلى الكريمة كوب من القشطة حتي تحصلي على طعم مميز.

طريقة تقديم المدلعة