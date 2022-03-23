جربي تعملي صفيحة اللحم الشامية فى البيت بطعمها الذى لا يقاوم

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تعتبر صفيحة اللحم الشامية من الأكلات المشهورة فى بلاد الشام، ولها شعبية كبيرة جداً عندهم وهى عبارة عن لحم طازج بالعجين، وتعد من الوصفات التى عليها إقبال الكثيرين من الكبار والصغار وهى مشهورة جداً فى سوريا وفلسطين والأردن ولبنان، وتعد من الأطباق العربية القديمة والتى تقدم على وجبة الغداء أو العشاء نظراً لأنها وجبة خفيفة وسريعة، كما انها من الأكلات المفيدة جدا والمغذية لاحتوائها على اللحم والعجين، وسوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير صفيحة اللحم الشامية بالتفصيل. مكونات صفيحة اللحم الشامية تتكون صفيحة اللحم الشامية من مكونات مفيدة ومغذية وغير مكلفة وهى كالتالي: للعجينة ٣ كوب من الدقيق العادى.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

١/٤ كوب من الزيت.

١/٢ ملعقة صغيرة من الملح.

كوب من الماء الدافئ. للحشوة ١٥٠ جرام من اللحمة المفرومة.

ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

حبة من البصل متوسطة الحجم.

ملعقة صغيرة من الزعتر الجاف.

٢ حبة من الطماطم كبيرة الحجم.

قرن من الفلفل الرومى الأحمر.

١/٤ كوب من الزيت.

ملعقة صغيرة من السبع بهارات.

٢ فص من الثوم مفروم.

ملعقة كبيرة من دبس الرمان.

ملح وفلفل. طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل صفيحة اللحم الشامية سهلة وبسيطة جداً وهى تشبه الحواوشي ولكن بدون تغطية ويمكنك عملها بكل سهولة فى المنزل وهى كمايلي: أولا نقوم بتجهيز العجينة ونحضر وعاء عميق للعجن ونضع به الدقيق ونضيف عليه الملح والبيكنج بودر. بعد ذلك نضيف عليه الزيت ونقلبهم كويس ثم نضيف الماء بالتدريج مع العجن حتى تتكون لدينا عجينة طرية ولا تلتصق باليد. نغطيها بكيس من البلاستيك ونتركها ترتاح لمدة ١٥ دقيقة تقريباً. فى ذلك الوقت نقوم بتجهيز الحشوة نقوم بفرم الطماطم والبصل والفلفل الأحمر فرم ناعم. ثم نضيف عليه الملح والفلفل والبهارات ودبس الرمان والزيت والصلصة ويمكن أن نخلطهم فى الكبة. بعد ذلك نقوم بإضافة اللحمة المفرومة ونقلبها جيداً مع باقى المكونات جيداً. ثم نقوم بفرد العجينة بعد تقسيمها الى كور صغيرة على سطح مرشوش بالدقيق بسمك ١/٢ سم. ونضع ٣ ملاعق من الحشوة فى وسط كل دائرة ونفرده بالملعقة بحيث تكون طبقة رقيقة. نرص الدوائر على صوانى مدهونة بالزيت وندخلها الفرن المسخن مسبقا على درجة حرارة ٢٠٠ لمدة ١٥ دقيقة حتى تنضج وتصبح ذهبية من الأسفل. نخرجها من الفرن ونضعها على طبق التقديم وتقدم ساخنة وبالف صحة وعافية. فوائد اللحم المفرومة هناك العديد من الفوائد الصحية لها وهى كالتالي: مصدر للبروتين الأساسي ويعد من العناصر الغذائية المهمة. يحمى الجسم من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة لاحتوائه على الزنك. يعمل على تعزيز ونمو العضلات. يوفر الأحماض الأمينية الأساسية التى تساعد على الهضم. يساعد فى تحسين عمل الدورة الدموية. تقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية وعدم انتظام ضربات القلب. عمر شويل - جدة جربي تعملي صفيحة اللحم الشامية فى البيت بطعمها الذى لا يقاوم - ثقفني

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