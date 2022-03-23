فكرة جبارة.. لتخزين الثوم وسر لونه عمره ما يتغير معاكى من السنه للسنة كأنه طازج

فكرة جبارة.. لتخزين الثوم وسر لونه عمره ما يتغير معاكي تبحث ربات البيوت عن أفضل طريقة تخزين الثوم المقشّر في الثلاجة بدون أن يفسد أو يصبح لونه متغيرًا عن لونه الطبيعي، ويمكنك حفظ الثوم وتخزينه سواء كان مقشرًا وفصوص كاملة أو مفرومًا من شهر إلى آخر، فالثوم من المكونات الضرورية في تحضير الكثير من الأطعمة لأنه يتميز برائحته النفاذة المميزة والجيدة كما أنه يحتوي على قيمة غذائية كبيرة وفائدة عظيمة لصحة وجسم الإنسان وسنقدم لكم طريقة تخزينها في السطور التالية.

طريقة تخزين الثوم المقشّر والمفروم

بأكثر من طريقة يمكنك تخزين الثوم ومن بين هذه الطرق ما يلي: –

طريقة تخزين الثوم بالزيت

قومي بتقشير كمية الثوم التي تريدين تخزينها وقومي بفرمه جيدًا في الخلاط أو الكبة الكهربائية ثم قومي بإضافة الزيت حتى يغطي الثوم المفروم تمامًا.

بعد ذلك قومي بعمل قوالب من الثوم في قالب مكعبات الثلج ثم قومي بوضعه بداخل الفريزر حتى يتم تجميده جيدًا ويمكنك إخراجه وقت الحاجة لاستخدامه.

2. طريقة تخزين فصوص الثوم

قومي أيضًا بإحضار كمية الثوم المراد تخزينها وقومي بتقشير كل فص وضعي الفصوص المقشّرة في برطمان نظيف وغطيها جيدًا بالزيت النباتي وأحكمي غلقه.

ضعي البرطمان في الثلاجة ثم اتركيه لعدة أيام وأخرجيه وقت استخدامك فقط للثوم والزيت الموجود في البرطمان يمكنك استخدامه في أي وصفة طبخ.

3. طريقة تخزين الثوم بالخل الأبيض

احفظي الثوم في برطمان زجاجي مناسب ومعقّم وقومي بتغطيته بالخل الأبيض وقومي بغلق البرطمان وقومي بتخزينه في أي مكان درجة حرارته مناسبة.

هذه الطريقة تسمح بتخزين الثوم حتى خمسة أشهر ولكن في مكان دافئ ليس باردًا أو حارًا ويجب متابعة الثوم من فترة إلى الأخرى حتى لا يتعفن أو تطاله الفطريات.

4. طريقة تخزين الثوم في الثلاجة