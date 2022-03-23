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مش هتشتريها تاني.. الطحينة الخام بالسمسم في البيت من أكثر الوصفات التي عليها إقبال كبير على مؤشرات البحث عبر الإنترنت في مواقع الطبخ هي طريقة عمل الطحينة الخام بالسمسم في المنزل، والطحينة هي جزء أساسي في الكثير من الوجبات وخاصة المشويات والأسماك حيث لا تكمل لذة السفرة إلا بوجود الطحينة والسلطة، وبالإضافة إلى الطعم المميز الذي تعطيه إلى الطعام إلا أن لها فوائد صحية عديدة حيث أنها تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية الهامة التي يحتاج إليها الجسم. طريقة عمل الطحينة الخام بالسمسم في المنزل مكونات الطريقة: – كوب كبير من السمسم.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

رشة ملح.

زيت نباتي. طريقة التحضير: – ضعي الزيت في طاسة قلي غير لاصقة ثم قومي بتحميصه جيدًا وقلبيه حتى تظهر رائحته ثم قومي بوضعه في الخلاط الكهربائي أو المطحنة الكهربائية حتى يصبح السمسم ناعم كليًا.

بعد أن تقومي بطحن السمسم ويصبح قوامه ناعمًا تمامًا قومي بإضافة الدقيق القمح إلى السمسم المطحون وقلبيهم جيدًا حتى يمتزجوا مع بعضهم البعض جيدًا.

أضيفي الزيت النباتي والملح الأبيض إلى خليط السمسم والدقيق وقلبي الخليط حتى يصبح قوامه كريمي وناعم وقومي بوضعه بداخل برطمان زجاجي أو بلاستيكي وأغلقيه جيدًا. 2. طريقة عمل الطحينة للشيف الشربيني المكونات: – سمسم أبيض.

زيت نباتي. طريقة التحضير: – قومي بوضع عدة قطرات من الزيت في طاسة القلي حتى يسخن تمامًا قبل وضع السمسم بداخله.

بعد أن تتأكدي من أن السمسم خالي من أي شوائب قومي بوضعه داخل الطاسة في الزيت وقلبيه حتى يتحمص جيدًا.

ضعي السمسم المحمص في صينية وقومي بفرده حتى يبرد قليلًا وفي المطحنة الكهربائية قومي بوضعه ثم طحنه وصبي بالتدريج الدقيق حتى تتجانس المكونات تمامًا.

يصبح قوام الخليط ناعمة تمامًا أضيفي إليه الزيت النباتي وقلبيه جيدًا ثم أضيفي الملح الأبيض وقلبي المكونات جيدًا حتى تتجانس.

بعد ذلك قومي بوضع الطحينة التي قمتي بتحضيرها بداخل برطمان نظيف وخالي من أي قطرات ماء ثم أحكمي غلقها جيدًا وضعيها في مكان مناسب حتى يحين وقت استخدامها. عمر شويل - جدة مش هتشتريها تاني.. الطحينة الخام بالسمسم في البيت بنفس الطعم الاصلي واوفر من الجاهزة - ثقفني

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