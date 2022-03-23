طريقة عمل الغربية باليانسون المغربية بقوام دائب أحلى من الجاهزة

الغريبة باليانسون المغربية من أجمل المخبوزات الناعمة الجميلة، والتي تمتلك قيمة غذائية عالية بسبب احتوائها على اليانسون الذي يجعل طعمها ورائحتها جميلة، كما تعرف بشكلها الجميل ومذاقها الرائع الذي يجذب الناس إليها، وتتميز بقوامها الدائب عند تناولها بجانب المشروبات الساخنة، وطريقة تحضيرها سهلة وبسيطة وتستطيع ربات البيوت القيام بعملها بالمنزل بكل سهولة، بدل من شرائها من الخارج بأسعار غالية الثمن، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل الغريبة باليانسون المغربية بطعم لذيذ وشهي أحلى من الجاهزة.

مكونات عمل الغريبة باليانسون

سوف نتعرف على طريقة تحضير الغريبة باليانسون بطعم لذيذ وشهي أحلى من الجاهزة وهى كما يلي:-

٢ كوب من الدقيق.

كوب من السمنة.

نصف كوب من السكر البودرة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من اليانسون المطحون.

بياض بيضة.

رشه صغيرة من الملح.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير الغربية باليانسون بالمنزل بخطوات سهلة وبسيطة وهى كما يأتي:-

نحضر العجان الكهربائي ونضع به الدقيق، والسكر، والملح، واليانسون، ثم نقلبهم مع بعض جيدًا. نقوم بإضافة بياض البيض للخليط، ثم نقلب برفق حتى تمتزج المكونات مع بعضها. نقوم بإضافة السمنة، والفانيليا للخليط، ثم نقلب حتى تتكون لدينا عجينة طرية وناعمة. نخرج العجينة من العجان الكهربائي ونقوم بتشكيلها على شكل كرات صغيرة الحجم. نقوم برص كرات العجين على صينية كبيرة، ثم نضغط عليها بواسطة أصابع اليد حتى تأخذ شكل الدائرة. نشعل الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها حتى تسخن، ثم نضع الصينية داخلها. نترك الغريبة لمدة عشر دقائق داخل الفرن حتى تأخذ اللون الذهبي الجميل. نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد تمامًا، ثم نرص قطع الغريبة على طبق التقديم ونقدمها بألف صحة وهنا.

نصائح عند عمل الغريبة باليانسون

سوف نتعرف على بعض النصائح التي تساعدنا على عمل حلويات مضبوطة بالمنزل وهى كما يلي:-