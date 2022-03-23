نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل وأسرع طريقة لعمل الكبسة السعودي باللحم الضاني خطوة بخطوة وبطعم لذيذ في المقال التالي

سوف نقوم في هذا المقال بتقديم طريقة عمل الكبسة السعودي الشهية، بطريقة سهلة وبسيطة، حيث تبحث العديد من السيدات عن طريقة إعدادها، فهي تعتبر من أشهر وأشهى الأكلات الخليجية المميزة الغنية بالبهارات، لذا تحرص الكثير من السيدات على تقديمها في أوقات تجمع العائلة والأصدقاء، وذلك لأنها تتميز بطعم رائع ولذيذ. طريقة عمل الكبسة السعودي يمكنك الآن تحضير الكبسة السعودية اللذيذة بكل سهولة، وطريقة تحضيرها كالآتي: المكونات: كيلو واحد من اللحم الضأن.

4 أكواب من الأرز البسمتي.

ثلاثة حبات من البصل المفروم.

كيلو إلا ربع من الطماطم.

ثمرتين من الفلفل الأخضر الحار المفروم.

ثلاث ثمرات من الجزر المبشور.

نصف ملعقة كبيرة من بشر قشر الليمون الطازج.

ربع كوب من الزيت النباتي.

ملعقتين صغيرتين من القرفة البودرة.

ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.

ملعقتين كبيرتين من القرنفل المطحون.

ملعقتان صغيرتان من الملح.

2 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

ملعقة كبيرة من الكمون الناعم.

ملعقة صغيرة من الكركم. طريقة التحضير: أولاً يتم نقع الأرز في ماء بارد لمدة 15 دقيقة، ثم في وعاء صغير يتم وضع جميع التوابل ويتم خلطهم جيداً، ثم تترك جانباً لحين الإستخدام.

يتم وضع كمية الطماطم في الخلاط الكهربائي وفرمها لصنع الصلصة.

يتم إحضار إناء مناسب ووضع بداخله الزيت ثم يرفع على النار ويترك قليلاً حتى يسخن، ثم يتم إضافة البصل وتقليبه بإستمرار حتى يتغير لونه إلى اللون الأصفر الذهبي.

ثم يتم إضافة قطع اللحم مع الإستمرار في التقليب حتى يتغير لون قطع اللحم إلى اللون البني.

ثم يتم إضافة ملعقتين صغيرتين من خليط التوابل إلى اللحم مع إستمرار التقليب، ثم يتم إضافة الجزر المبشور وبشر قشر الليمون وصلصة الطماطم.

ثم يتم إضافة كمية مناسبة من الماء، ويتم ترك الإناء على النار حتى تمام نضج اللحم، ثم يتم إضافة الملح.

بعد مرور ربع ساعة من نقع الأرز، يتم تصفيته من الماء، ثم يتم إضافته إلى إناء اللحم وإضافة المزيد من الماء، ويتم تركه حتى تمام الغليان.

ثم يتم ترك إناء الكبسة على نار هادئة حتى تمام نضج الأرز.

بعد تمام النضج ترفع من على النار وتوضع في طبق التقديم، وبالهناء والشفاء. عمر شويل - جدة أسهل وأسرع طريقة لعمل الكبسة السعودي باللحم الضاني خطوة بخطوة وبطعم لذيذ - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسهل وأسرع طريقة لعمل الكبسة السعودي باللحم الضاني خطوة بخطوة وبطعم لذيذ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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