نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمكونات بسيطة وغير مكلفة تعلمي طريقة عمل اللانشون في البيت وبخطوات سهلة واحلي من طعم برا في المقال التالي
اللانشون هو أهم المأكولات الخفيفة التي يفضل الناس تناولها في وجبة الإفطار فهو له طعم مختلف على الرغم من صناعة اللانشون من اللحم إلا أنه عند تجهيز يختلف من حيث الشكل والطعم تمامًا عنها ويصبح أكله مختلفة لها طعم مميز، كما أنه من الأكلات الأساسية لعمل اطيب الساندوتشات للمدرسة، لذلك دائمًا مايفضل القيام بتحضير اللانشون في البيت بدلًا من شرائه جاهز، وذلك حتى يصبح مضمون وامن على الصحة اولادنا، ولمعرفة كيفية تحضير اللانشون يمكنك متابعة هذه السطور التالية لمعرفة التفاصيل.
طريقة عمل اللانشون البيتي
اللانشون إذا تم تجهيزه في المنزل سوف يكون أكثر امانًا على الصحة، كما أنه يكون أقل تكاليفًا، ولا يحتاج اعداد اللانشون مجهود أو وقت لتحضيره فهو يحتاج اتباع بعض الخطوات وهي كالآتي:
المكونات
- نصف كيلو من اللحم المفروم منزوعة الدهن.
- ثلاث قطع من الجبن المثلثات.
- عدد خمس بيضات.
- ملعقة صغيرة من البابريكا.
- ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.
- ملعقة صغيرة من البصل البودرة.
- رشة ملح.
- رشة فلفل اسود.
- عود من القرفة.
- ورقتين من ورق الغار.
طريقة التحضير
- احضري الكبة الكهربائية، وقومي بإضافة اللحم بداخلها وقومي بإعادة فرمها حتى تصبح ناعمة.
- أضيفي إليها بعد ذلك الجبن المثلثات، واعيدي للفرم والخلط مرة أخرى حتى تتجانس المكونات وتختلط الجبن في اللحم بالكامل.
- أضيفي البيض واحدة تلو الأخرى مع الاستمرار في الخلط والطحن.
- هكذا تصبح المكونات عبارة عن عجينة متماسكة.
- أضيفي إليها الملح والفلفل الأسود وباقي البهارات بالكامل.
- اخلطي المكونات مرة اخرى، اخرجيها بعد ذلك من الكبة.
- قومي بلف العجينة على شكل رول مناسب السمك.
- لفي الرول بعد ذلك بورق استرتش جيدًا حتى يكون محكم الغلق.
- غلفي الرول مرة أخرى بورق الألومنيوم بشكل كامل، ثم قومي بربط الرول بخيط.
- أحضري بعد ذلك وعاء به كمية غزيرة من المياه.
- أضيفي إليها ورق الغار، والقرفة.
- اتركيها حتى تغلي جيدًا، ثم أضيفي بداخلها رول اللحم.
- اتركي الرول لمدة لا تقل عن ساعة على نار هادئة حتى تنضج وتتماسك جيدًا.
- ارفعي الرول بعد ذلك وقومي بوضعه في الثلاجة واتركيه لمدة لا تقل عن يوم كامل.
- قومي بإخراج اللانشون من ورق الالومنيوم والبلاستيك.
- وقومي بإعادته مرة أخرى إلى الثلاجة، وعند الحاجة إليه يتم تقطيع شرائح بإستخدام السكين ويتم تناوله بألف هنا وشفا.
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