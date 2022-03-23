بمكونات بسيطة وغير مكلفة تعلمي طريقة عمل اللانشون في البيت وبخطوات سهلة واحلي من طعم برا

اللانشون هو أهم المأكولات الخفيفة التي يفضل الناس تناولها في وجبة الإفطار فهو له طعم مختلف على الرغم من صناعة اللانشون من اللحم إلا أنه عند تجهيز يختلف من حيث الشكل والطعم تمامًا عنها ويصبح أكله مختلفة لها طعم مميز، كما أنه من الأكلات الأساسية لعمل اطيب الساندوتشات للمدرسة، لذلك دائمًا مايفضل القيام بتحضير اللانشون في البيت بدلًا من شرائه جاهز، وذلك حتى يصبح مضمون وامن على الصحة اولادنا، ولمعرفة كيفية تحضير اللانشون يمكنك متابعة هذه السطور التالية لمعرفة التفاصيل.

طريقة عمل اللانشون البيتي

اللانشون إذا تم تجهيزه في المنزل سوف يكون أكثر امانًا على الصحة، كما أنه يكون أقل تكاليفًا، ولا يحتاج اعداد اللانشون مجهود أو وقت لتحضيره فهو يحتاج اتباع بعض الخطوات وهي كالآتي:

المكونات

نصف كيلو من اللحم المفروم منزوعة الدهن.

ثلاث قطع من الجبن المثلثات.

عدد خمس بيضات.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

ملعقة صغيرة من البصل البودرة.

رشة ملح.

رشة فلفل اسود.

عود من القرفة.

ورقتين من ورق الغار.

طريقة التحضير