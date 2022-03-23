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كرسبي ومقرمشة.. كفتة الفراخ المقلية لسفرة رمضان احلي من الجاهزة في وقت قياسي تمامًا تعرفي على طريقة عمل كفتة الفراخ في الطاسة فهي لا تحتاج إلى فرن كما أن مكوناتها بسيطة ويمكنك تحضيرها في أقل وقت ممكن، فكفتة الفراخ من أنواع الكفتة التي يحبها الكثير من الأشخاص وخاصة وأنها غير شائعة مثل كفتة اللحمة ولكنها تتميز بطعم مميز ولذيذ ومفضلة بالنسبة للكثير من الأشخاص أكثر من كفتة الفراخ، وفيما يلي سنوضح لكم كيفية تحضير كفتة الفراخ في المنزل بدلًا من شراءها من المطاعم والمحلات وأكثر ضمانًا. طريقة عمل كفتة الفراخ المقلية في المنزل مكونات الطريقة:- صدور فراخ جاهزة للقلي بدون عظام.

حبة بيض كبيرة الحجم.

نصف كوب كبير من البصل المفروم.

ملعقة صغيرة من المح الأبيض والكمون المطحون.

زيت نباتي للقلي. طريقة تحضير الكفتة:- بواسطة المكونات السابقة قومي بتحضير كفتة الفراخ في المنزل بسهولة عبر اتباع الخطوات التالية:- قومي بوضع الدجاج في وعاء مناسب وضعي عليه البيضة المخفوقة الكبيرة والبصل المفروم والكمون المطحون وقلبي المكونات جيدًا.

أضيفي الفلفل والملح في الوعاء واعجنيهم جيدًا بيديك حتى تصبح المكونات عبارة عن عجينة متماسكة ولينة.

جهزي طاسة القلي وضعيها على النار الهادئة وبداخله كمية قليلة من الزيت النباتي واتركيه حتى يسخن تمامًا.

بعد ذلك قومي بتكوير الكفتة أو تشكيلها أصابع وابدئي في وضعها في طاسة القلي وقلبيها جيدًا على جميع جوانبها حتى تحمّر كليًا.

بعد أن تحمّر الكفتة قومي بإخراجها من طاسة القلي على طبق مسطح موضوع عليه مناديل مطبخ ورقية لامتصاص الزيت ليقلل من خطورته.

وبعد أن تبرد الكفتة ابدئي في تقديمها في أي أطباق أساسية وجانبية ومنها الطحينة. كيفية تحضير الحمص بالطحينة يمكنك تحضير الحمص بالطحينة من خلال اتباع الخطوات التالية:- المكونات:- عصير ليمون.

طحينة.

ملح. خطوات التحضير: – ضعي الطحينة والحمص وعصير الليمون والملح في وعاء مناسب ثم صبيهم في الخلاط أو الكبة الكهربائية وشغليها على سرعة مناسبة حتى يتم خلط المكونات جيدًا.

صبي الخليط الذي قمتي بتحضيره وبذلك تصبح الطحينة جاهزة ويتم تقديمها مع الكفتة أو أي أنواع مشويات وأسماك. عمر شويل - جدة كرسبي ومقرمشة.. كفتة الفراخ المقلية لسفرة رمضان احلي من الجاهزة بتتبيلة سحرية - ثقفني

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