طريقة عمل الارز المعمر الفلاحى على اصولة بالحليب والقشطة فى الفرن وصفة رائعة ولذيذة

الارز المعمر من الاكلات المصرية المنتشرة والمشهورة. وهو من الاكلات الشهية والمحببة والمفضلة لدى الجميع. وهو من الأكلات والوجبات التى يرغب فيها الكثير من الأشخاص. وترغب الامهات فى تحضير الارز المعمر وتقديمه الى الاسرة. ويحتوى الارز المعمر على العديد من الفوائد والقيمة الغذائية العالية والهامة للإنسان. مما يجعل من الضروري تحضيره وتقديمه الى افراد الاسرة. ونوضح من خلال موقع ثقفنى طريقة عمل الارز المعمر الفلاحى على اصوله.

خطوات تحضير الارز المعمر الفلاحى

تعتبر المكونات المستخدمة فى عمل الارز المعمر بسيطة ومتوفرة فى كل بيت. وتختلف طرق تحضير الارز المعمر فيمكن تحضيرة حلو او حادق حسب الرغبة. ويفضل اضافة الزبدة الفلاحى بالقشطه الفلاحى فى طريقة التحضير حتى نحصل على الارز المعمر اللذيذ والشهى. ونوضح في الخطوات التالية طريقة عمل الارز المعمر الفلاحى الاصلى.

مكونات الارز المعمر الحلو

مقدار كيلو من الأرز المصرى.

ثم لتر من الحليب الطازج.

مع كوب ونصف من القشطة الفلاحى.

كذلك أربع ملاعق من الزبدة الفلاحى.

مع ملعقتان من السمن البلدى .

ثم رشة خفيفة من الملح.

ايضا كوب من الماء.

كذلك كوب ونصف من السكر حسب الرغبة.

خطوات عمل الارز المعمر الفلاحى الحلو

طريقة تحضير الارز

تسخين الفرن جيدا على 200 درجة ثم غسل الأرز جيدا.

خلط الحليب مع الزبدة الفلاحى والقشطة والسمن جيدا والماء.

اضافة الملح والسكر الى الخليط وتقلب المكونات بعض الوقت حتى نحصل على خليط كريمي.

ثم اضافة الارز الى المكونات مع التقليب حتى تمتزج المكونات بشكل جيد ومتجانس.

طريقة التسوية