طريقة عمل الارز المعمر الفلاحى على اصولة بالحليب والقشطة فى الفرن وصفة رائعة ولذيذة

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الارز المعمر من الاكلات المصرية المنتشرة والمشهورة. وهو من الاكلات الشهية والمحببة والمفضلة لدى الجميع. وهو من الأكلات والوجبات التى يرغب فيها الكثير من الأشخاص. وترغب الامهات فى تحضير الارز المعمر وتقديمه الى الاسرة. ويحتوى الارز المعمر على العديد من الفوائد والقيمة الغذائية العالية والهامة للإنسان. مما يجعل من الضروري تحضيره وتقديمه الى افراد الاسرة. ونوضح من خلال موقع ثقفنى طريقة عمل الارز المعمر الفلاحى على اصوله.
خطوات تحضير الارز المعمر الفلاحى
تعتبر المكونات المستخدمة فى عمل الارز المعمر بسيطة ومتوفرة فى كل بيت. وتختلف طرق تحضير الارز المعمر فيمكن تحضيرة حلو او حادق حسب الرغبة. ويفضل اضافة الزبدة الفلاحى بالقشطه الفلاحى فى طريقة التحضير حتى نحصل على الارز المعمر اللذيذ والشهى. ونوضح في الخطوات التالية طريقة عمل الارز المعمر الفلاحى الاصلى.
مكونات الارز المعمر الحلو
- مقدار كيلو من الأرز المصرى.
- ثم لتر من الحليب الطازج.
- مع كوب ونصف من القشطة الفلاحى.
- كذلك أربع ملاعق من الزبدة الفلاحى.
- مع ملعقتان من السمن البلدى .
- ثم رشة خفيفة من الملح.
- ايضا كوب من الماء.
- كذلك كوب ونصف من السكر حسب الرغبة.
خطوات عمل الارز المعمر الفلاحى الحلو
طريقة تحضير الارز
- تسخين الفرن جيدا على 200 درجة ثم غسل الأرز جيدا.
- خلط الحليب مع الزبدة الفلاحى والقشطة والسمن جيدا والماء.
- اضافة الملح والسكر الى الخليط وتقلب المكونات بعض الوقت حتى نحصل على خليط كريمي.
- ثم اضافة الارز الى المكونات مع التقليب حتى تمتزج المكونات بشكل جيد ومتجانس.
طريقة التسوية
- إحضار طاجن مناسب او صينية الفرن ثم نقوم بوضع جميع المكونات و الخليط السابق فى طاجن الفرن او صينية الفرن.
- ادخال طاجن او صينية المعمر الى الفرن الذي تم تسخينه مسبقا.
- عندما يغلى الحليب والمكونات ويبدأ الارز فى تشرب الحليب يتم تهدئة نار الفرن الى متوسطة.حتى يقارب الارز على النضج.
- يترك الأرز المعمر لمدة ربع ساعة فى الفرن حتى ينضج وتتكون طبقة محمرة على السطح او ياخذ اللون الذهبى المحمر.
- إخراج الأرز المعمر من الفرن ويقدم ساخنا الى الاسرة.
- فى حالة الارز المعمر الحادق لا يتم وضع السكر مع المكونات يضاف بعض الملح حسب الرغبة.
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