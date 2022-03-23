نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالطريقة السعودية الاصلية جهزي المندي السعودي بخلطة الارز البسمتي بطعم شهي ولذيذ في المقال التالي
يعد المندي من أحلى وأشهر الأكلات التي تكون معروفة في العديد من الدول العربية ومن أكثر الدول التي تشتهر بها هي السعودية لذلك تعرف هذه الوصفة بإسم المندي السعودي حيث أنه يتميز بطعم لذيذ وجميل، ويمكن أن يتم تجهيزه بكل سهولة وبدون أن يحتوي على مكونات كثيرة وهي تعتبر من أجمل الأكلات التي يتم تناولها عادة في وجبه الغذاء وأن هذه الوصفة لم تكن معروفة بين الناس منذ القدم، لذلك نوضح في هذا المقال مكونات المندي السعودى.
ولكن في وقتنا هذا إنتشرت بكثرة حيث نجد عدد كبير من السيدات يبحثون عن وصفة المندي السعودي هذا نظر لمذاقها الرائع لذلك يتم تقديم طريقة المندي السعودي من خلال هذا المقال بطريقة بسيطة وسريعة ولا تتطلب إلى جهد أو تعب وجميع المكونات التي تحتوي عليها متوافرة و موجودة في أي مطبخ.
مكونات المندي السعودي
- دجاجة كاملة.
- بصلة واحدة كبيرة الحجم.
- ثمرة واحدة من الطماطم.
- ثمرة واحدة من الجزر.
- ثلاث أكواب كبيرة الحجم من الأرز البسمتي.
- مكعب من المرقة.
- كمية من السمن أو الزيت.
- 6 أكواب كبيرة الحجم من الشوربة.
- عود قرنفل.
- ملعقة كبيرة الحجم من حبات الفلفل الأسود.
- ثلاث أوراق من ورق اللورا.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الملح والفلفل الأسود.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الكزبرة الجافة.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من الحبهان البودر.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من بهارات المندي.
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من الزعفران البودر.
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر.
طريقة عمل المندي السعودي
- في البدايه يتم تجهيز دجاجة كاملة ونقوم بتقطيعها بالشكل المرغوب فيه وبعد ذلك نقوم بغسلها جيدا بالماء و من الممكن أن يتم وضعها في المحلول الذي يتكون من ماء وسكر وملح لمدة ساعة أو أكثر ثم يتم إخراجها ونقوم بغسلها بالماء مرة آخرى ويتم تصفيتها.
- ونحضر طبق أو وعاء عميق ونضع به الملح والفلفل الأسود والحبهان البودر والزعفران والكزبرة الجافة وبهارات المندي والثوم البودر والبصل البودر والكاري ويتم تقليب جميع البهارات مع بعضها.
- وبعد ذلك نحضر إناء ونضع به الفراخ ثم نضيف اليها نصف التتبيلة التي تم تجهيزها في الخطوة السابقة بشرط أن نقوم بعمل فتحات في قطع الفراخ ونتركها لمدة نصف ساعة.
- ثم يتم تجهيز صينية مناسبة ونضعها على النار ونضع بها كمية من الزيت أو السمنة وعند تسخينها نضيف شرائح البصل تقليبه حتى يكون باللون الذهبي مع عود القرنفل والليمون المجفف وورق اللورا والقرفة ونستمر في التقليب.
- ومع الإستمرار في التقليب يتم وضع الطماطم والجزر المبشور ثم نضع باقى البهارات ومكعب من المرقة والأرز البسمتي ويتم تقليب جميع المكونات مع بعضها ثم نضيف الشوربة ونتركهم على النار لمدة ربع ساعة ثم يتم رفع الصينية من على النار.
- ونحضر قطعة كبيرة من ورق الألمونيوم يتم تغطية الصينية بها ونضعها في الفرن بشرط أن تكون ساخنة ونتركها حوالي ساعة ثم يتم رفع الورق من على الصينية ويتم تشغيل الشواية حتى يكون لونها ذهبي غامق ثم نقوم بإخراجها وتقديمها مباشرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالطريقة السعودية الاصلية جهزي المندي السعودي بخلطة الارز البسمتي بطعم شهي ولذيذ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.