بالطريقة السعودية الاصلية جهزي المندي السعودي بخلطة الارز البسمتي بطعم شهي ولذيذ

يعد المندي من أحلى وأشهر الأكلات التي تكون معروفة في العديد من الدول العربية ومن أكثر الدول التي تشتهر بها هي السعودية لذلك تعرف هذه الوصفة بإسم المندي السعودي حيث أنه يتميز بطعم لذيذ وجميل، ويمكن أن يتم تجهيزه بكل سهولة وبدون أن يحتوي على مكونات كثيرة وهي تعتبر من أجمل الأكلات التي يتم تناولها عادة في وجبه الغذاء وأن هذه الوصفة لم تكن معروفة بين الناس منذ القدم، لذلك نوضح في هذا المقال مكونات المندي السعودى.

ولكن في وقتنا هذا إنتشرت بكثرة حيث نجد عدد كبير من السيدات يبحثون عن وصفة المندي السعودي هذا نظر لمذاقها الرائع لذلك يتم تقديم طريقة المندي السعودي من خلال هذا المقال بطريقة بسيطة وسريعة ولا تتطلب إلى جهد أو تعب وجميع المكونات التي تحتوي عليها متوافرة و موجودة في أي مطبخ.

مكونات المندي السعودي

دجاجة كاملة.

بصلة واحدة كبيرة الحجم.

ثمرة واحدة من الطماطم.

ثمرة واحدة من الجزر.

ثلاث أكواب كبيرة الحجم من الأرز البسمتي.

مكعب من المرقة.

كمية من السمن أو الزيت.

6 أكواب كبيرة الحجم من الشوربة.

عود قرنفل.

ملعقة كبيرة الحجم من حبات الفلفل الأسود.

ثلاث أوراق من ورق اللورا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الملح والفلفل الأسود.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الكزبرة الجافة.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الحبهان البودر.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من بهارات المندي.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الزعفران البودر.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر.

طريقة عمل المندي السعودي