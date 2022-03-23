من المطبخ السعودي.. أسهل طريقة لعمل الكبسة باللحم بمذاق شهي ومميز

طريقة عمل الكبسة باللحم ، الكبسة هي أفضل الأطباق الشهية في الكثير من البلدان العربية لأنها بجانب طعمها الرائع ورائحتها الذكية فإنها تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المهمة للجسم، كما أنها سهلة التحضير ويمكن إعدادها بأكثر من طريقة مختلفة، ولكي تحصلي على طعم طيب يجب وضع المقادير بالمعاير المذكور، ولأن الكثير يهتموا بمعرفة طريقة عمل الكبسة، سوف نقدمها لكم خلال السطور التالية.

طريقة عمل الكبسة باللحم

المكونات :

كيلو لحمة قطع.

ربع كوب جزر مبشور.

نصف كوب صلصة طماطم.

إتنين بصلة مفرومة.

ثلاث حبات طماطم.

هيل.

ثلاث أوراق غار.

ثلاث فصوص ثوم مفروم.

ثمانية أكواب ماء.

ربع ملعقة كزبرة.

ملعقة كبيرة زيت.

ملعقة كبيرة قرفة.

حبتان فلفل مفروم.

ربع ملعقه كمون.

رشة كركم.

ملح.

رشة فلفل اسود.

مكونات الأرز:

أربعة أكواب رز طويل الحبة.

ملعقة كبيرة ملح.

ثمانية أكواب مرقة دجاج.

رشة فلفل اسود.

رشة زعفران.

خطوات تحضير كبسة باللحم في البيت أحلى من الجاهز

ضعي الزيت في وعاء على النار لمدة دقيقة، ثم ضيفي البصل والثوم ويفضل أن تكون النار متوسطة.

قلبي البصل والثوم حتي تصير باللون الذهبي.

ضيفي الهيل والجزر وورق الغار والقرفة والقرنفل وقلبي المكونات جيداً.

بعد مرور دقيقتين ضيفي الكمون والملح والفلفل الأسود والكركم والكزبرة.

ضعي اللحم إلى الخليط وقلبي المكونات من وقت لآخر، ثم ضيفي إليه صلصة الطماطم.

اتركي اللحمة في القدر على النار حتي تنضج.

يتم تحضير أرز الكبسة، عن طريق وضع الأرز في وعاء مناسب ثم يتم إضافة مرقة اللحمة والملح والزعفران.

بعد أن ينضج الأرز ضيفي إليه الفلفل الأسود وقلبيه.

ضعي الأرز في طبق التقديم ثم ضعي اللحمة على الوجه.

يمكنك تزين الطبق باللوز المحمص أو بعض حبات الكاجو أو الفول السوداني أو جميعهم معاً إذا توافر لديكي.

وهذه كانت أفضل طريقة لعمل الكبسة باللحمة في البيت بنكهة قوية ومذاق اكثر من رائع ينافس أكبر وأقوى المحلات وبتكلفة بسيطة للغاية لا تكاد تذكر مقارنة بالأسعار الفلكية التي نسمعها في المطاعم والمحلات المختلفة.