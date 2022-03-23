فطائر البطاطس السريعة بدون فرن أو بيض بمكونات بسيطة ومذاق رائع لوجبة العشاء

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فطائر البطاطس السريعة من احلى واطعم الفطائر التي يمكنك تحضيرها خلال 10 دقائق بمكونات اقتصادية جدًا بمكونات متوفرة في كافة المنازل بدون بيض أو فرن تحضرينها في المقلاة، دائما ما نبحث عن وصفات سريعة و خفيفة يمكن تحضيرها لوجبة العشاء أو الإفطار وتكون سريعة في التحضير و لان الأطفال و الشباب دائماً يفضلون الوجبات السريعة مثل الفطائر و المعجنات حرصنا على تقديم طريقة جديدة لتحضير احلى واطعم فطائر بالبطاطس بمكونات بسيطة. مكونات فطائر البطاطس السريعة كيلو من البطاطس المسلوقة.

بصلة صغيرة مفرومة ناعم.

زيت غزير.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

نصف حبة فلفل أخضر مفروم.

ملعقة صغيرة زبدة.

نصف ملعقة كبيرة كزبرة.

ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

ربع كوب من الجبن المفرومة. طريقة عمل فطائر البطاطس السريعة في البداية نقوم بفرم البصل ناعم جداً المفرمة، ثم نقوم بتصفية ماء البصل تماما حتى تحصلين على بصله ناعم بدون سوائل.

بعد ذلك نقوم بفرم الفلفل الأخضر ناعم جدًا.

نقوم بوضع البصل المفروم و الفلفل الأخضر في وعاء كبير و نضع عليهم الملح والفلفل الأسود والكمون والثوم البودر.

نقلب كافة هذه المكونات جيدًا مع بعضها حتى يمتزجا.

نضيف مكعب الزبدة على البصل ونقوم بتقليبه مع البصل والمكونات.

بعد ذلك نأتي بالبطاطس المسلوقة و نقوم بهرسه بالهراسة جيدًا حتى يصبح قوام البطاطس ناعم تمامًا.

نضيف البصل و الفلفل الأخضر والزبدة على البطاطس.

نخلط البطاطس مع المكونات بشكل جيد حتى يمتزجا المكونات.

بعد ذلك نقوم بوضع البقدونس و الكزبرة على البطاطس و ملعقتين من النشا لكى يتماسك قوام البطاطس.

نخلط المكونات جيداً مع البطاطس حتى يمتزجا.

نقوم بتشكيل الفطائر نقوم بعمل كور متساوية ونقوم بحشوها بالقليل من الجبن بداخلها ونغلقها ثم نضغط عليها حتى يصبح شكلها دائري.

نستمر هكذا حتى ننتهي من كمية الفطائر البطاطس السريعة.

نضع طاسة على النار نضع القليل من الزيت و نسخن الزيت وطاسة جيداً لابد من تسخين الزيت.

بعد ذلك نقوم بوضع الفطائر ولا نقلبها قبل أن تأخذ اللون الذهبي من الاسفل.

نخرجها من الزيت ونقدمها للطعام ساخنة وبالصحة والهنا. عمر شويل - جدة فطائر البطاطس السريعة بدون فرن أو بيض بمكونات بسيطة ومذاق رائع لوجبة العشاء - ثقفني

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