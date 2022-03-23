نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عشاق ألجبنه الرومي… أسهل طريقة لعمل ألجبنه الرومي بمكونات بسيطة حلو جدا للمدارس وطعم جنان في المقال التالي

عمل ألجبنه الرومي، تشتهر ألجبنه الرومي في مصر وهي أحد أنواع الجبن التي يتم تصنيعها من اللبن الجاموسي أو حليب البقر، ويعد الجبن الرومي أغلى ثمنا من الجبن الأبيض العادي، حيث أن صناعه ألجبنه الرومي تتطلب ضعف كمية الحليب المستخدمة في صناعة الجبن الأبيض العادي، وتستغرق ألجبنه الرومي أربعه اشهر حتى تصبح جاهزة وقد اكتسبت الطعم اللذيذ الذي تعرف به و يمكن إضافة الفلفل الأسود لها عند تحضيرها وتعد من أشهر أنواع الجبن الصلب. عمل ألجبنه الرومي طريقة عمل ألجبنه الرومي ثم نضعها على النار حتى يصل إلى درجة 90 قبل الغليان ثم نضيف إليه الحليب كوب من الزبادي

ونقلب جيدا على النار لمدة خمس دقائق في اتجاه عقارب الساعة.

ثم نضع ربع ملعقة من الملح في ربع كوب من الماء المثلج ونقلب جيدا حتى يذوب الملح ثم نضيف الفلفل الأسود.

ونضع ذلك الخليط على الحليب ثم نحضر قطعه نظيفة من الشاش ونضع فيها ألجبنه ونصفيها جيدا من الماء.

ونتركها 12 ساعة ثم نضغط عليها مرة أخرى لنجعلها على شكل دائري ونتركها لمدة أربع ساعات

ونضع فوقها أي ثقل حتى تكون مسطحة ونغير قطعة الشاش فترة حتى تصبح ألجبنه صلبة.

ثم نقطعها وتقدم وبالهناء والشفاء. طريقه عمل الجنبة الرومي بالبطاطس فلفل أسود

كيلو لبن كامل الدسم

2 معلقه قشطه كبيرة الحجم

ملعقة صغيرة من الملح

علبة من الزبادي

ثلث كوب من الماء المثلج

2 حبة بطاطس مسلوقة ومهروسة طريقة تحضير عمل الجنبة الرومي بالبطاطس نغلى اللبن على النار ثم نضع عليه علبة من الزبادي ونقلب باستمرار لمدة خمس دقائق من الجانبين.

حتى نقوم بإخراج الهواء الموجود في اللبن في كوب زجاجي ثم نضع

كمية من الماء المثلج مع الملح والفلفل الأسود ونقلب جيدا ثم نضيف الماء على الحليب ونقلب حتى لا نسمح بأي تكتلات في الخليط.

نضع البطاطس المهروسة والقشطة على الخليط ونقلب جيدا ثم ننقل الخليط في قطعة من الشاش نظيفة ونعصرها جيدا حتى نتخلص من الماء الزائد بها.

ونترك ألجبنه لمدة 10 ساعات ونضع فوقها أي شيء ثقيل ونغير قطعة الشاش من وقت لأخر بأخرى نظيفة حتى تجف ألجبنه تمام ثم ننقلها إلى الثلاجة لحين تناولها وبالهنأ والشفا. عمر شويل - جدة عشاق ألجبنه الرومي... أسهل طريقة لعمل ألجبنه الرومي بمكونات بسيطة حلو جدا للمدارس وطعم جنان - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عشاق ألجبنه الرومي… أسهل طريقة لعمل ألجبنه الرومي بمكونات بسيطة حلو جدا للمدارس وطعم جنان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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