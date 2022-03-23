أسرار نجاح شاورما الدجاج على الطريقة السورية في المنزل

يعتبر تحضير وجبات الدجاج هو من الأشياء السائدة فى جميع دول العالم في المطاعم العالمية مما جعل هناك أكثر من مئات من أصناف وجبات الدجاج المنتشرة في العالم وجميع تلك الأصناف محببة لا يختلف عليها أحد وذلك بسبب أن وجبات الدجاج تتمتع بمذاق لذيذ ومحبب خاصةً صدور الدجاج، ومن أشهر الطرق التى تم التوصل إليها المحببة هي الشاورما التي تعتبر أكثر الوجبات السريعة انتشاراً خاصه أنها لا تعتقد المطاعم الكبيرة حيث يمكن شرائها من المطرب الجانبية وتصبح شهية ومميزة حيث يتم تحضير الصدور على هيئة شرائح رقيقة يتم تقطيعها باستخدام السكين وتتبيلها وتعتبر مفضلة أكثر من اللحوم لذلك يتسائل الكثير من الأفراد عن طريقة تحضيرها ونقدمها لكم عبر هذا المقال.

طريقة تحضير شاورما الدجاج

في السنوات الماضية يقوم المطبخ السوري بتقديم آلاف من الوجبات المذهلة التي استحوذت على شهره عالمية في جميع الدول حيث قدموا أصناف من الطعام مميزة ومنتشرة سريعاً بسبب الإقبال عليها وتداول الوصفات الخاصه بها من مكان لآخر سواء في الحلويات أو في الوجبات الأساسية ولعل أشهر الوجبات التي انتشرت سريعاً.

مكونات التحضير:

أربع صدور دجاج مقطعة.

رشة من القرفة.

نصف كأس من الزبادي.

شرائح من الفلفل الألوان.

ملعقتين من الزيت النباتي.

ملعقتين كبيرتين من البقدونس المفروم.

ثمرة طماطم مقطعة إلى قطع صغيرة.

ملعقة من ملح الطعام.

قطرات من عصير الليمون.

طريقة التحضير:

الخطوة الأولى نحضر بوله متوسطة ويوضع فيها التوابل السابقة التي سبق ذكرها ثم نسكب عليها عصير الليمون ومكونات الزبادي ثم يتم التقليب حتى تمتزج المكونات. تقطيع الفراخ إلى قطع صغيرة وإضافتها إلى خليط التوابل وتقليبهم باستخدام الملعقة الخشبية حتى تأخذ نكهة التوابل. نحضر مقلاة من النوع الغير لاصق مثل التيفال ووضع بها مقدار ملعقتين من الزيت النباتي فقط وتسخينهم ثم إضافة الدجاج بالتتبيلة السابقة ووضع شرائح الفلفل الألوان. وضع باقي المكونات بشكل تدريجي من الطماطم وتقليبها ثم نضع عليها غطاء ونتركها حتى تنضج الشاورما. بعد مرور الوقت المناسب لنضج الشاورما يتم بعد ذلك تحضير الخبز الخاص بها ووضعها في الخبز على هيئة سندوتشات أو تقديمها في أطباق حسب رغبة الأفراد. تقديم المقبلات الجانبية التي يتم تقديمها بجانب الشاورما من الثومية والكاتشب.

أسرار نجاح الشاورما الدجاج:

يجب عدم استخدام اللحوم الطازجة حيث يمكنك استخدام صدور الدجاج المجمدة فهي تخرج أفضل في التقطيع ويتم التحكم فيها.