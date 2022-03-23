نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطريقة الصحيحة لعمل حلى فلان القهوة بدون فرن من منزلك في المقال التالي

يعتبر الفلان نوعاً من أنواع الحلويات التى تتميز بمذاق لذيذة، وهي المفضلة والمرغوبة عند كثير من الناس، بالإضافة لكونه حلى سهل التحضير وغير مكلف، كما يحضر الفلان بالعديد من الطرق والوصفات المختلفة، يكثر حلى فلان بحشوه ومكونات كثيرة ومختلفة كاللوز والكراميل والبرتقال والبروكلي والقرنبيط والشوكولاتة، يكثر إعدادها وتحضيرها حلى فلان في دول المغرب العربي، ‏سوف نتعرف الآن على طريقة عمل حلى فلان في البيت بأسهل الطرق وأقل التكاليف ولذلك من خلال هذا المقال. طريقة عمل حلى فلان المكونات: كاس من الماء المغلي .

ملعقة صغيرة من الماء .

نصف كاس سكر أبيض .

ربع كاس من السكر الأبيض .

عدد ست من صفار البيض .

علبة من الحليب المكثف المحلى .

علبة من الحليب المكثف الغير محلى .

ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا . طريقة التحضير : الخطوة الأولي قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية . الخطوة الثانية قومي بإحضار صينية كبيرة ثم نضع في الصينية كاس من الماء المغلي بحيث تتسع الصينية أن نضع فيها وعاء اصغر منها وذلك لعمل حمام مائي . الخطوة الثانية قومي بإحضار وعاء ثم ضعي الوعاء على نار متوسطة ونضع فيه نصف كاس سكر أبيض مع ملعقة من الماء ثم يقلب المزيج على النار حتى يذوب السكر تماماً ويتكرمل ثم يرفع من على النار لمدة عشر دقايق . الخطوة الثالثة قومي ‏ بإحضار طبق للتقديم ثم اسكبي السكر المكرمل في طبق التقديم ويوضع على حدة . الخطوة الرابعة قومي بإحضار وعاء كبير ثم ضعي فيه علبة من الحليب المكثف المحلى مع علبة من الحليب المكثف الغير محلى ثم يضاف إليه ملعقة من الفانيليا مع ربع كاس السكر وصفار البيض ثم يخفقوا جيداً حتى نحصل على خليط مثل الكريما . الخطوة الخامسة قومي بسكب الخليط في الوعاء فوق الكراميل ويوضع الوعاء في الصينية المملؤة بالماء ثم يغطى الوعاء بألمنيوم فويل ويوضع مع الصينية في الفرن ونتركه في الفرن لمدة تتراوح ما بين 45 إلى 60 دقيقة . الخطوة الخامسة ‏ قومي برفع الصينية من الفرن وزيلي ورق الألمنيوم ويترك الحلى حتى يبرد قليلاً ثم يوضع في الثلاجة لمدة ثلاث ساعات حتى يبرد وبعدها يفك من القالب بواسطة اطراف السكين ويقدم إلى أفراد أسرتك . عمر شويل - جدة الطريقة الصحيحة لعمل حلى فلان القهوة بدون فرن من منزلك - ثقفني

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