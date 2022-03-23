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طريقة عمل الزبادي البلدي في البيت، يعتبر الزبادي من الأطعمة الغنية بالكثير من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، حيث تساعد على تقوية الجهاز المناعي، بالإضافة إلى أنها تعالج مشكلات المعدة، ومن أكثر الأطعمة التي ينصح بتناولها في الصيام نظراً لأنها ترطيب الجسم وتمنع الشعور بالجوع والعطش، ومن الضروري تناولها أثناء اتباع نظام غذائي للتخسيس، ومن خلال هذا المقال سوف نتناول طريقة عمل الزبادي البلدي في البيت بكل سهولة. طريقة عمل الزبادي البلدي في البيت يمكنك معرفة طريقة عمل الزبادي البلدي في البيت من خلال الخطوات التالية: المكونات 2 لتر حليب.

2 كوب زبادي. طريقة تحضير الزبادي بدون فرن تتمثل طريقة عمل الزبادي البلدي في البيت من خلال الآتي: نحضر وعاء ونضع به ثلاث ملاعق من الحليب، ثم يتم إضافة الزبادي، ونستمر في التقليب حتى تختلط المكونات مع بعضها لتمتزج الزبادي مع الحليب.

نقوم بعد ذلك وضع الحليب المخفوق إلى الزبادي، ثم نضيف إليهم باقي الحليب الدافئ، ونستمر في التقليب جيداً.

نحضر العديد من الأكواب ونضعهم في صينية، ومن ثم نضع الخليط بهذه الأكواب.

ينبغي إحضار كوبين من الماء في وعاء على النار ونسخنه جيداً، ثم نضعه بالصينية التي يتوفر بها الأكواب، ومن الضروري أن هذه المياه لا تتعدى نصف الصينية.

يتم قم بتغطية الصينية جيداً، وتلف بقطعة من القماش الثقيل من جميع الجوانب.

في النهاية تترك أكواب الزبادي في مكان دافئ بعيد عن الضوء لمدة تتجاوز 7 ساعات، ثم يتم وضعها بالثلاجة.

وبهذا تكون جاهزة للاستخدام ويمكن تناولها في أي وقت. طريقة عمل الزبادي العادية المكونات 2 لتر حليب.

ثلاث ملاعق من الزبادي. طريقة التحضير نحضر وعاء ونضع به الحليب، ثم نرفعه على النار حتى يغلي جيداً.

يتم رفعه من على النار ومن الضروري تركه حتى يصبح مائل إلى الدفئ.

نضيف بعد ذلك الزبادي إليه مع الاستمرار في التقليب.

نسخن الفرن لعدة دقائق، ثم نطفأها، ونضع بها أكواب الزبادي، تترك أكواب الزبادي لمدة 7 ساعات.

في النهاية توضع في الثلاجة وتصبح جاهزة لتناولها فى كافة الأوقات. عمر شويل - جدة لأحلى سحور.. طريقة عمل الزبادي البلدي في البيت بقوام كريمي ناعم - ثقفني

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