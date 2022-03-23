نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة لعمل الهريسه المرملة و الطرية مثل المحلات وسر لونها الذهبي في المقال التالي

اسهل طريقة لعمل الهريسه المرملة و الطرية من أشهر الحلويات الشرقية التي يتم تناولها في شهر رمضان المبارك هي الهريسه وهناك العديد من الطرق لتحضيرها وها يختلف من بلد إلى الأخرى منها المصرية و السورية، فهي من الحلويات الخفيفة و السريعة و الشهية و السهلة في تحضير طريقتها مضمونة عن البسبوسة، وسنقدم لكم من خلال هذا المقال أسرار تحضير الهريسه وطريقة تحضيرها خطوة بخطوة مع سر لونها الذهبي المميز مثل الجاهزة وأحلى بكثير. مقادير الهريسه 3 أكواب من السميد الناعم.

كوب من السكر.

ربع ملعقة بيكربونات الصوديوم.

2 ملعقة كبيرة من الطحينة السائلة.

كوب وربع ماء او حليب فاتر.

2 ملعقة كبيرة من الزبادي.

نصف كوب قطر بارد للعجين.

لوز محمص لتزيين. الشربات 2 كوب من السكر الأبيض.

كوب من الماء.

3 معالق من السمن.

ملعقة من عصير الليمون. طريقة تحضير الهريسه في البداية نأتي بصينية الفرن مقاس 30 سم ونقوم بتوزيع السمن داخل الصينية وعلى الجوانب.

ثم نقوم بتوزيع 2 ملعقة من الطحينة داخل الصينية وهذا سر لونها الذهبي و يعطيها قرمشة من الخارج.

بعد ذلك نأتي بوعاء كبير ونقوم بوضع السكر و السميد و كربونات الصوديوم.

نخلط هذه المكونات الجافة مع بعضهم جيدًا.

بعد ذلك نقوم بإضافة نصف كوب من الشربات البارد ونقلبه مع السميد، نقلب فقط لا نقوم بعجن الهريسة.

بالتدريج نقوم بإضافة الماء على الهريسه مع التقليب حتى يصبح قوام الهريسه طري.

بعد ذلك نقوم بسكب خليط السميد في صينية الفرن و نوزعها جيدًا داخل الصينية مع تسوية وجهها.

نترك الهريسه لمدة ساعة في مكان دافئ حتى تتخمر.

بعد ذلك نأتي باللوز او الفستق المحمص ونقوم بتوزيع على وجه الهريسه.

ندخل الصينية في الفرن على درجة حرارة 200 درجة لمدة 20 دقيقة على الرف السفلي.

نخرج الهريسه من الفرن ونقوم بتقطيعها بالسكين قطع متساوية.

ندخل الصينية الفرن بعد ذلك لمدة 10 دقائق على رف الشبكة ونشعل الشواية ومن الأسفل.

بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن و نقوم بتوزيع الشربات الساخن عليها ونتركها حتى تبرد ثم تقدم للطعام بالصحة والهنا. عمر شويل - جدة أسهل طريقة لعمل الهريسه المرملة و الطرية مثل المحلات وسر لونها الذهبي - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسهل طريقة لعمل الهريسه المرملة و الطرية مثل المحلات وسر لونها الذهبي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.