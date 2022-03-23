نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أيس كريم الكاكاو ب3 مكونات فقط بأسهل الطرق في البيت في المقال التالي
يعد الأيس كريم من الوصفات اللذيذة والشهية، وحيث ويعتبر الأيس كريم من الحلويات الباردة وخاصة في فصل الصيف، كما يمكن تحضير بعدة طرق ونكهات مختلفة كالفانيليا أو الشوكولاتة أو الكاكاو أو بالفواكه أو بالبسكوت أو بالمكسرات، كما أنه يتميز بمذاق لذيذ وشهي عن باقي الحلويات الباردة، وحيت انه من الوصفات المحببة لدي الصغار، كما يمكن تحضيره بأشكال مختلفة وألوان متعددة في البيت بكل سهولة، كما أن الأيس كريم يمد الجسم بالطاقة والحيوية التى يحتاجها الإنسان، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل الأيس كريم بالكاكاو بمكونات بسيطة ومتوفرة في كل بيت ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل الأيس كريم بالكاكاو
المكونات:
- عدد خمسة من صفار البيض.
- ربع كوب من السكر الأبيض.
- نصف كوب من الشوكولاته الداكنة.
- كوب واحد من الحليب.
- أثنين كوب من كريمة الخفق.
- أثنين ملعقة كبيرة من شراب الذرة الغامق.
- ملعقة كبيرة من الكاكاو المنخل.
- ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيلا.
- ذرة من ملح الطعام.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولى قومي بتسخين كوب من الحليب مع أثنين كوب من كريمة الخفق ثم بعد ذلك يضاف إليهم ملعقة كبيرة من الكاكاو مع ربع كوب من السكر الأبيض ثم بعد ضيفي قطر الذرة وقلبي المكونات جيداً مع بعضهم البعض ثم اتركي الخليط حتى يبدأ بالغليان ثم بعد ذلك قومي برفع الخليط عن النار.
- الخطوة الثانية قومي بعد ذلك بإضافة نصف كوب من الشوكولاته وقومى بتقليبهم إلى أن يتم إذابتها تماماً ثم قومي بخلط صفار البيض مع ملعقة صغيرة من الفانيلا ثم بعد ذلك ضيفي ذرة من الملح وبعد ذلك قومي بإضافة نصف كوب من خليط الشوكولاته قومي بتقليب المزيج بسرعة.
- الخطوة الثالثة قومي بإضافة الخليط إلى خليط الشوكولاتة وخلط المكونات جيداً مع بعضهم البعض ثم بعد ذلك قومي بسكب الخليط في وعاء من الزجاج ثم قومي بتغطية الوعاء ثم اتركي المزيج إلى أن يصبح بارداً تماماً ثم قومي بوضع الخليط في الفريزر.
- الخطوة الرابعة قومي بإخراج الأيس كريم من الفريزر بعد مرور ساعة كاملة قومي بإحضار المضرب ثم اضربي الخليط بالمضرب الكهربائي ثم بعد ذلك قومي بإعادة الأيس كريم إلى الفريزر مرة أخري وبعد ذلك كرري العملية مرتين ثم بعد ذلك اتركي الخليط في الثلاجة لمدة اثنتي عشرة ساعة ثم بعد ذلك أصبح الأيس كريم بالكاكاو جاهزة للتقديم وقدميه إلى أطفالك في أكواب مخصصة للأيس كريم.
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