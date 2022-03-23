أيس كريم الكاكاو ب3 مكونات فقط بأسهل الطرق في البيت

يعد الأيس كريم من الوصفات اللذيذة والشهية، ‏وحيث ويعتبر الأيس كريم من الحلويات الباردة ‏وخاصة في فصل الصيف، ‏كما يمكن تحضير بعدة طرق ونكهات مختلفة كالفانيليا أو الشوكولاتة أو الكاكاو أو ‏بالفواكه أو بالبسكوت أو بالمكسرات، ‏كما أنه يتميز بمذاق لذيذ وشهي عن باقي الحلويات الباردة، وحيت انه من الوصفات المحببة لدي الصغار، ‏كما يمكن تحضيره بأشكال مختلفة وألوان متعددة في البيت بكل سهولة، كما أن الأيس كريم يمد الجسم بالطاقة والحيوية التى يحتاجها الإنسان، ‏وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل الأيس كريم بالكاكاو بمكونات بسيطة ومتوفرة في كل بيت ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل الأيس كريم بالكاكاو

المكونات:

عدد خمسة من صفار البيض .

ربع كوب من السكر الأبيض .

نصف كوب من الشوكولاته الداكنة .

كوب واحد من الحليب .

أثنين كوب من كريمة الخفق .

أثنين ملعقة كبيرة من شراب الذرة الغامق .

ملعقة كبيرة من الكاكاو المنخل .

ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيلا .

ذرة من ملح الطعام .

طريقة التحضير :