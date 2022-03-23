نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون بيض طريقة عمل بسكويت العيد بمكونات سهلة وطريقة تحضير سريعة وبطريقة اقتصادية في المقال التالي

عمر شويل - جدة من المقرمشات اللذيذه المعتاد عملها بالمنزل بكل انواعها هو بسكويت العيد بكل انواعه وهذا لما يحدثه من تجمع العائله والاطفال والفتيات حوله لعمله وكل شخص يقوم بعمل مختلف منهم يشكل العجين ومنهم يعجن الخليط ومنهم يمسك ماكينة البسكويت ومنهم من يدخل البسكويت الفرن فهو يخلق روح المشاركة في كل عيد لذا سوف نقدم هنا طريقة عمل بسكويت العيد بدون بيض وبطرق مختلفة وبكل سهوله

للبسكويت انواع واطعم مختلفه والتي تتمثل في بسكويت العيد وبسكويت الشاي وبسكويت بالشوفان وبسكويت شيكولاته وبسكويت بالمربى ومن اطعمه واشكاله اختلاف كبيره واعداد اكثر ولان العيد قد اقترب فسوف نختار تعلم طريقة بسكويت العيد كما نفعله دائما اجداد نا وامهاتنا لذا سوف نعمله اليوم بدون بيض فهي طريقة سهله ولذيذه

بسكويت العيد

الذي يعتبر عادة قديمة استمرت معنا الي اجيال متكرره كما اننا لا نستطيع فعله مثل الاجيال السابقه ولانه له طعم جميل ومقرمش نشتريه من المخابز لكي يكون في احسن جوده واحسن طعم ولكن امهاتنا لا ترضي بفضل الفطره شراء البسكويت او اي شئ اخر لذا سوف نوضح طريقة لعمل بسكويت العيد بسهولة وبطريقة القديمه اللذيذة

عشاق البسكويت المقرمش الدايب كثير ولاننا لا نحب التجربه والخسائر في الاطعمه نجرب الوصفات المضمونه التي توارثها الاجيال وان بسكويت العيد من البسكويت الذي لا يكثر فيه الابتكارات فطريقته وطريقة التحضير سهلة للغاية ولا تحتاج الى مفكرة لذا كل ما عليكي هو اتباع الخطوات التالية لعمل بسكويت العيد بطريقة سهلة ومضمونه

خبز البسكويت إنها عادة قديمة نمتلكها منذ أجيال ، لا يمكننا فعلها مثل الأجيال السابقة لأن طعمها جيد ، إنها مقرمشة ، نشتريها من المخبز ، لأفضل جودة و أفضل طعم ، لكن أمنا غير راضية با لفطرة ، لشراء بسكويت العيد الجاهز أو أي شيء آخر. مع اقتراب عيد الفطر سهل على الطريقة القديمة و لذيذ

يحتوي البسكويت على كمية من الفيتامينات والمعادن التي تمد الجسم بالطاقة و الحيويه كما ان البسكويت اذا يعطي طاقة و حيوية بعد يوم دراسي طويل كما انه يشعرنا بالشبع وكانه وجبه مشبعة كما ان اذا كان به سكر يمد الجسم بالطاقة اكثر لما تشتهر به السكريات في إمداد الجسم بالطاقة

طريقة عمل بسكويت العيد بدون بيض

مكونات عمل بسكويت العيد بدون بيض :

١٧٠ جرام من الدقيق

١١٠ جرام من الزبدة

٥٥ جرام من السكر

نقاط من الفانيليا

ملعقتين ونصف من الماء

طريقة تحضير بسكويت العيد :

نقوم بوضع كلا من السكر والزبدة في وعاء العجن ، ثم نقوم بخفقهم جيدا حتى يتكون خليط هش وناعم ، نقوم بوضع نقاط الفانليا والماء والدقيق مع التقليب الجيد والعجن حتى يتماسك العجين ، ثم قوم بفرد العجينة على سطح خاص بالتقطيع ثم قوم بتشكيل البسكويت للشكل الذي ترغبين به ثم قومي بوضع البسكويت في صينية الخبز ، كما لابد من تسخين الفرن مسبقا على حرارة 140 ادخلي صواني البسكويت الفرن مدة 20 دقيقة حتى ياخذ اللون الذهبي ثم اخرجية من الفرن حتى يبرد ويقدم مع الحليب أو الشاي

طريقة عمل بسكويت المحشو بالمربى

مكونات بسكويت المربى :

3 اكواب وربع من الدقيق المنخول

1 كوب من الزبدة

1/2 كوب من السكر

1 ملعقة من الفانيليا السائلة

مكون الحشوة : كوب من مربى الفرولة او اي نوع تفضلينه

طريقة تحضير بسكويت المربى :

في وعاء الخفق اي العجان قومي باضافة الزبد وخفقها جيدا، ثم ضيفي السكر مع استمرار الخفق والفانيليا الا ان يخفق الخليط جيدا ويصبح كريمي الشكل، ثم ضيفي الدقيق الي الخليط حتى يتماسك ثم قسمي خليط العجين الى نصفين متساوي، ثم ضعي العجين في المبرد ، ثم اخرجيها من الثلاجة لتلين قليلا ثم افردي العجين وقطعيه الي شكل دائرة او وردة اي شكل تفضلينه، ثم قومي بتسخين الفرن لوضع الصواني بها بعد رص البسكويت بها حتى يستوي البسكويت مدة 10 الي 15 دقيقة ويتحول للون الذهبي، ثم انتظري حتى يبرد، ثم قومي بوضع المربي على البسكويت وضعي القطعة الثانية فوقها وتقدم بعد ذالك.