نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون بيض طريقة عمل عجينة الكريب المقرمش والهش في المنزل مثل المطاعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد الكريب من المخبوزات التي يحبها ويفضلها الجميع ، وهذا لما يعطي طعم لذيذ وشهي اثناء حشوه فمنه الحادق والحلو، الكريب الحادق يحشى بخليط من اللحم او الدجاج المتبل او المقلي، ويوضع عليه جبنه من الموزريلا وصوص المايونيز وايضا الكاتشب فيصنعا خليط من حشوة الكريب اللذيذة ، الكريب الحلو يحشي بالشكولاته النوتيلا وهذا طعم مذهل من الكريب الحلو ، ونظرا لاننا نحبه جميعا نفضل عمل عجينة الكريب بالمنزل وبطريقة صحيه ومعروفة اليكم الطريقة .

طريقة عمل عجينة الكريب بدون بيض

مكونات عمل عجينة الكريب :

كوب من الدقيق

١/٢ كوب من الحليب

ثلث كوب ماء

ربع كوب زبدة سائلة

ملعقتين فانيليا

ملعقة سكر

ربع ملعقة ملح

ملعقة زيت

طريقة تحضير عجينة الكريب:

قومي بااحضار وعاء عميق ثم ضعي به اللبن والزبدة السائله والماء والفانيليا واخطيهم بالمضرب اليدوي جيدا، ثم قومي بااصافة المكونات الجافة الدقيق والسكر والملح على خليط اللبن حتى يتجانس المكونات جميعها سويا ، ثم قومي بتغطية وعاء العجين مدة ٢ ساعة ووضعة المبرد، على نار متوسطة قومي بتسخين المقلاة الخاصة بالكريب او مقلاة تيفال حتى لا تلتصق العجينه به ثم قومي بمسح المقلاة بالزيت ، ثم ضعي ملعقتين كبيرتين من العجينه ووزعيها بالملعقة حتى يتكون دائره ثم انتظري حتى تنضج بجانب وضعيها بالجانب الاخر، ثم ارفعيها من المقلاة وتكون جاهزه للاستخدام وللحشو .

عمل عجينة للكريب بالبيض

المكونات:

كوب من اللبن

كوب من الدقيق

بيضتين

ملعقة سكر

نصف ملعقة فانيليا

٣ ملاعق زبدة سائلة اي تمت اذابتها

رشة ملح

طريقة التحضير :

قومي بخلط كلا من البيض واللبن في الخلاط ثم ضيفي السكر والفانيليا مع استمرار الخليط. ثم ضيفي خليط اللبن في وعاء كبير للعجن وضيفي عليه الزبدة ومن ثم الدقيق تدريجيا ، ثم قومي بوضع العجين بالمبرد مدة ١/٢ ساعه .ثم سخني مقلاة للكريب وادهني بالزبدة القليل منها، ثم اغرفي كمية من العجين وافرديه على المقلاة على شكل دائره، وانتظري حتى تنضج بلون ذهبي من الجانبين وتكون جاهزه للاستخدام.

طريقة عمل عجينة الكريب المقرمش

مكونات العجين:

كوب دقيق منخول

كوب ماء

بيضة

كوب لبن

ملعقة زيت

ملعقتين نشا

رشة ملح

طريقة تحضير العجين :

في وعاء عميق خاص بالعجن ضعي المكونات السائله وقلبيهم سويا ، ثم ضعي المكونات الجافة عليها مع التقليب حتى يتجانس الخليط وتصبح عجينة سائله ثم اتركي العجينة مدة نصف ساعة ، ثم قومي بسكب القليل من العجينه على المقلاة على حسب حجم مقلااتك ، كما ان هذه الكمية تعمل من ٤ الي ٥ من الكريب متوسط الحجم ،ثم يفرد بالملعقة الخليط جيدا ثم انتظري قليلا لتنضج من جانب ثم اقلبيها لتنضج من الجانب الآخر ، ثم قومي بحشيه بالحشوة التي ترغبين بها.