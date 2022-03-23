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تعد كيكة البسكويت الباردة بصوص الشوكولاتة من أشهى وأشهر أنواع الحلويات الباردة، نظرا لمذاقها المختلفة عن باقي الحلويات، وحيث تتميز بشكلها الرائع والمختلفة ومذاقها اللذيذ والمحبوبة عند الجميع الكبار والصغار على حد سواء، ويمكن تحضير كيكة البسكويت الباردة في المنزل بكل سهولة لأنها لا تأخذ وقت كثير في تحضيرها، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة بصوص الشوكولاتة بطريقة سهلة وسريعة وبطعمها اللذيذ والمختلف وبمكونات بسيطة في البيت ولذلك من خلال هذا المقال. طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة بصوص الشوكولاتة المكونات: نصف كيلو جرام من البسكويت السادة المطحون

كوب واحد من السكر البودرة.

كوب واحد من الحليب الطازج.

كوب واحد من الزبدة.

كوب واحد من الكاكاو الخام المنخول.

أثنين ملعقة كبيرة من النسكافية البودرة.

ذرة من ملح الطعام.

ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا.

بندق محمص للتزيين.

كوب من صوص شوكولاتة للتزيين.

كروكانت بالبندق للتزيين. طريقة التحضير الخطوة الأولي قومي بخلط كوب واحد من الحليب مع كوب واحد من السكر البودرة ثم بعد ذلك قومي برفعهم على النار حتى يذوب المكونين مع بعضهم البعض تماماً ثم ضيفي إليهم كوب واحد من الزبدة مع ملعقة صغيرة من الفانيليا مع التقليب في المزيج جيداً ثم بعد ذلك ضيفي كوب واحد من الكاكاو الخام مع أثنين ملعقة كبيرة من النسكافيه مع الاستمرار في خفق المكونات.

الخطوة الثانية قومي بإحضار وعاء عميق مناسب ثم اخفقي المكونات في الوعاء وبعد ذلك ثم ضيفي إليهم البسكويت بالتدريج ثم استمري في سكب البسكويت إلى أن تحصلي على الخليط المناسب.

الخطوة الثالثة قومي بإحضار كيس من البلاستيك الغذائي ثم ضعي الكيس البلاستيك الغذائي في القالب ثم بعد ذلك اسكبي خليط البسكويت وافرديه بشكل جيد في القالب ثم بعد ذلك قومي بإدخال قالب البسكويت في الثلاجة حتى تصبح الكيكة باردة ومتماسكة.

الخطوة الرابعة بعد ذلك قومي بإخراج قالب الكيك ‏من الثلاجة ثم اسكبي عليها صوص الشوكولاتة وزينيها بالبندق المحمص مع كروكانت البندق ‏وبعد ذلك أصبحت كيكة البسكويت بصوص الشوكولاتة جاهزة للتقديم إلى أفراد أسرتك. عمر شويل - جدة كيكة البسكويت الباردة بصوص الشوكولاتة بمكونات منزلية - ثقفني

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