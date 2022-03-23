نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري لأولادك أكواب الكنافة بالقشطة بدون فرن من منزلك في المقال التالي

تعد الكنافة من أطباق الحلوى الشهيرة وفي شهر رمضان بشكل خاص ويقبل على تناولها الكثير من الأشخاص، وحيث تتعدد طرق إعدادها من دولة إلى أخرى، وحيث أن كاسات الكنافة بالقشطة إحدى الطرق المميزة والمبتكرة ذات المذاق الخاص والشهي للغاية، ومن أكثرها طلباً ورغبة من قبل الصغار والكبار على حد سواء، وتعتبر كاسات الكنافة من أسهل وأسرع الطرق التي تستخدم في إعداد الكنافة، سوف نتعرف الآن على طريقة عمل طريقة عمل كاسات الكنافة بالقشطة والمكسرات بطريقة غير تقليدية ومختلفة ولذلك من خلال هذا المقال. طريقة عمل كاسات الكنافة بالقشطة والمكسرات المكونات: نصف كيلو جرام من الكنافة .

نصف كوب من الزبدة أو السمنة . مكونات الحشوة : أثنين كوب من اللبن الطازج .

كوب من القشطة .

نصف كوب من الدقيق الذرة .

نصف كوب من السكر الأبيض .

ملعقة من ماء الورد .

فستق حلبى للتزيين طريقة التحضير : الخطوة الأولي قومي بإحضار إناء عميق ثم ذيبي الزبدة أو السمنة على نار متوسطة وبعد ذلك قومي بإضافة خيوط الكنافة إلى الزبدة أو السمنة ونقلبها جيداً باستمرار حين تتحمر خيوط الكنافة ويصبح لونها ذهبياً بعد ذلك قومي برفعها عن النار . الخطوة الثانية قومي بإحضار إناء آخر عميق ثم نضع فيه أثنين كوب من اللبن الطازج ثم بعد ذلك نضع الإناء على نار متوسطة حتى يسخن وبعد ذلك نضيف إليه ماء الورد والسكر ونقلبهم باستمرار حتى يذوب السكر تماماً . الخطوة الثالثة قومي بإضافة النشا للحليب الساخن قبل الغليان مع التقليب المستمر حتى يصبح كثيف القوام ثم بعد ذلك نرفع الحليب عن الحرارة مع التحريك المستمر حتى يصبح قوامه سميك وبعد ذلك نضيف القشطة للحليب ونقلبها حتى تذوب فيه تماماً . الخطوة الرابعة قومي بإحضار كاسات للتقديم ونضع فيه طبقة سميكة من الكنافة المحمرة ثم خليط الحليب والقشطة ثم بعد ذلك نضيف رشة خفيفة من الفستق المطحون ثم نضع طبقة أخرى من الكنافة وهكذا حتى يمتلئ الكأس ونحرص أن تكون الطبقة النهائية من الكنافة المحمرة وبعد ذلك أصبحت كاسات الكنافة بالكريمة جاهزة للتقديم إلى أفراد أسرتك على مائدة رمضان . عمر شويل - جدة حضري لأولادك أكواب الكنافة بالقشطة بدون فرن من منزلك - ثقفني

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