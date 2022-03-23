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طريقة تحضير السجق الشرقي البلدي، هناك العديد من الوصفات الشرقية المميزة جدًا ويتم تحضير بشكل دائم و تعد هذه الوصفة من أكثر الوصفات المميزة جدًا تتبيلتها المختلفة التي تعطي طعم و مذاق رائع جداً، وهناك العديد من الطرق التي يتم تحضيرها بالسجق و أصبح يستخدم في الكثير من الحشوات و السندوتشات و المعجنات، ولكن تظل الطريقة الأصلية لتحضير السجق الشرقي البلدي من ألذ وأحلى الطرق التي يعشقها الجميع و يفضلون تناولها بجانب المكرونة او في السندويتشات. مكونات السجق الشرقي البلدي نصف كيلو من السجق.

2 بصلة متوسطة مقطّع شرائح.

3 حبات فلفل حلو (رومي) شرائح.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

فلفل حار (اختياري).

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ربع كوب ماء.

3 معالق كبيرة زيت نباتي.

3 معالق من الكاتشب. طريقة تحضير السجق الشرقي البلدي أولا نأتي بالسجق ويكون بلدي نقوم بتقطيعه إلى قطع متوسطة الحجم ونحرص على عدم قطع السجق قطع صغيرة لكي يتم تسويته.

بعد ذلك نأتي بالبصل ونقوم بتقشيرها وتنظيفه وتقطيع البصل شرائح رفيعة جوليان.

ثم نقوم بتقطيع الفلفل الرومي شرائح رفيعة جوليان.

بعد ذلك نقوم بوضع طاسة على نار و نضع بداخلها القليل من الزيت و نسخن الزيت.

ثم نقوم بوضع السجق المقطع ونقلبهم مع بعضهم على نار متوسطة حتى يأخذ لون التحمير.

نضيف على السجق الملح و الفلفل الأسود ونقلبهم مع بعضهم.

ثم نقوم بإضافة البصل المقطع شرائح ونقلبه مع السجق حتى يذبل قليلاً ويبدأ يأخذ لون.

بعد ذلك نضيف عليهم الفلفل الرومي و نقلبه مع البصل على نار متوسطة حتى يمتزجا المكونات.

نقوم بإضافة القليل من الماء على السجق ونغطي و نتركه على نار متوسطة لمدة 10 دقائق حتى يتشرب الماء.

بعد أن يتشرب الماء نضيف عليه الكاتشب ونقلبهم مع بعضهم حتى يمتزجا.

بعد ذلك نرفع السجق من على النار، نأتي بالفلفل الحار ونقوم بتقطيعه شرائح رفيعة ونقوم بوضعه على السجق ونقلبهم مع بعضهم.

نقوم بوضع السجق في طبق التقديم بجانب المكرونة او بالعيش الفينو و يقدم للطعام بالصحة والهنا. عمر شويل - جدة طريقة عمل السجق الشرقي البلدى مثل المطاعم على أصوله بطريقة سهلة وسريعة في المقلاة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل السجق الشرقي البلدى مثل المطاعم على أصوله بطريقة سهلة وسريعة في المقلاة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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