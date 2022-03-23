نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة صاروخية للعرايس لانبات فراغات الشعر وتكثيف الخفيف وتطويلة وعلاج الصلع فى اسبوع واحد في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفة صاروخية للعرايس لانبات فراغات الشعر ، مشكلة تساقط الشعر والإصابة بصلع مشكلة كبيرة جداً تواجهها الكثير من الفتيات ويكون هناك العديد من الأسباب التي قد أدت إلى ذلك ومنها التوتر والقلق المستمر كذلك الحمل والرضاعة أو الإصابة ببعض من الأمراض أو استخدام منتجات تحتوي على مواد كيماوية تكون سبب أساسي في تلف الشعر، ولكن هناك العديد من الخلطات الطبيعية المفيدة للشعر والذي تعمل على تغذيته بعمق شديد وتجعله صحي، بالإضافة إلى أنها تدعم فروة الرأس على إنبات الشعر وزيادة طوله وكثافته.

وصفة صاروخية للعرايس لانبات فراغات الشعر

من أفضل المكونات التي يتم استخدامها لعلاج مشاكل الشعر المكونات الطبيعية الآمنة جداً على الشعر الذي تحتوي على عناصر مهمة جداً تعمل على حماية الشعر وتغذيته ومنها الآتي:

عصير البصل

من أفضل العلاجات الطبيعية التي تمنع من تساقط الساقط الشعر وتعمل على إنبات الشعر الخفيف لأنه يحتوي على الكبريت التي يحفز إنتاج الكولاجين بالأنسجة التي تساهم في نمو الشعر ويستخدم بشكل سهل وبسيط.

فقط عليك بتقطيع حبة واحدة من البصل وتقطع لشرائح ثم يتم عصرها وتطبق على فروة الرأس وتركيه لمدة 15 دقيقة ومن ثم يتم غسله بالماء الفاتر والشامبو ويتم تكرار الاستخدام مرتين في الأسبوع على الأقل للحصول على أفضل النتائج.

حليب جوز الهند

يعد حليب جوز الهند من أفضل العلاجات التي تعطي فاعلية ونتائج مذهلة فهو يحتوي على الحديد والدهون والبوتاسيوم المهم جداً لصحة فروة الرأس، ولكي تحصلين على أفضل النتائج عليك قومي باستخراج حليب جوز الهند الطبيعي بدلاً من أن يتم شرائه جاهز من المتاجر، يتم تطبيق حليب جوز الهند على فروة الرأس والشعر من الجذور حتى الأطراف يفضل أن يترك لمدة 5 ساعات ومن ثم يتم شطفه بالماء الفاتر والشامبو.

خل التفاح

يعد خل التفاح من المواد الطبيعية التي تعمل على تنظيف وتلطيف فروة الرأس فهو يحافظ على توازن درجة الحموضة بالشعر بالإضافة إلى أنه يسرع من عملية نمو الشعر.

فقومي بوضع حوالي من 75 مل من خل التفاح بكوب من الماء الدافئ ويتم استخدامه عند شطف الشعر بعد غسله بالشامبو مباشرةً وسوف تحصلين على النتائج المرضية عندما يتم تكرار الاستخدام أكثر من مرة في الأسبوع.