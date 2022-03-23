نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بديل الكولاجين.. طريقة عمل كريم لبان الدكر لشد البشرة ومقاومة التجاعيد وازالة الجلد الميت من أول استعمال في المقال التالي
كريم لبان الدكر لشد البشرة، تبيض البشرة بلبان الدكر من الوصفات السهلة كي تحصلي على أفضل مستوى لنضارة الوجه، ومن خلال الآتي في تلك الفقرات القادمة نتحدث بالتفصيل عما يمكن استعماله من مكون مع لبان الذكر للحصول على البشرة نضرة بيضاء خالية من أي علامات شيخوخة، ومن خلل التطبيق لتلك الوصفة الطبيعية تحصلين على مستوى عالي من النضارة للبشرة مع الحفاظ على الجلد خالي من التصبغ وحماية له من انسداد المسام حيث يعمل مكون لبان الذكر على التنقية التامة لمسام البشرة، وإليكم عبر ما يلي توضيح لمكونات الوصفة وطريقة التحضير.
كريم لبان الدكر لشد البشرة
تبيض البشرة باستعمال مكون لبان الدكر من الوصفات الممتازة، والتي من الممكن تطبيقها مباشرة بعد تحضيرها بنفسك في المنزل حيث أن المكونات متميزة بسيطة ولها أثر رائع على البشرة، ومن خلال الآتي نوضح المقادير التي من الممكن أن تتفاعل مع اللبان الذكر للتخلص تماما من عيوب الجلد وتحقيق التفتيح بالدرجة المطلوبة للبشرة، من أهم المقادير التي من الممكن استعمالها على الجلد بهدف تبييضه ما يلي ذكره في النقاط القادمة:
- ملعقة من مسحوق اللبان الذكر.
- ملعقة من الفازلين.
- ملعقة من جل الصبار.
- ملعقة من القهوة.
- ملعقة من ماء الورد.
- ملعقة من النشا.
- ملعقة من الليمون.
طريقة تحضير كريم لبان الدكر لشد البشرة
من المهم استعمال المكونات السابقة واتباع الخطوات الآتية:
- الخطوة الأولى تكون باستعمال لبان الذكر المطحون ومزجه مع الفازلين بعد إذابته تماما بالوعاء الملائم.
- بعد ذلك يتم مزج النشا مع الفازلين واللبان الذكر.
- الخلط ما بين بقية المكونات منع إضافة الليمون حيث يسهم في المزيد من التفتيح للبشرة.
- بعد الخلط الجيد لكل المكونات نحصل على أفضل خليط ناعم خالي من التكتلات يسهل تطبيقه على البشرة.
- تطبيق الخليط على الجلد يكون من خمس إلى عشر دقائق.
- الخليط بعد التطبيق يكون من السهل إزالته باستعمال الماء الفاتر مع القليل من الغسول الطبيعي.
- من الممكن تكرار الخليط من مرة إلى مرتين أسبوعيا وتعد تلك التركيبة من أقوى التركيبات المبيضة طبيعيا للجلد.
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