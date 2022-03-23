بديل الكولاجين.. طريقة عمل كريم لبان الدكر لشد البشرة ومقاومة التجاعيد وازالة الجلد الميت من أول استعمال

كريم لبان الدكر لشد البشرة، تبيض البشرة بلبان الدكر من الوصفات السهلة كي تحصلي على أفضل مستوى لنضارة الوجه، ومن خلال الآتي في تلك الفقرات القادمة نتحدث بالتفصيل عما يمكن استعماله من مكون مع لبان الذكر للحصول على البشرة نضرة بيضاء خالية من أي علامات شيخوخة، ومن خلل التطبيق لتلك الوصفة الطبيعية تحصلين على مستوى عالي من النضارة للبشرة مع الحفاظ على الجلد خالي من التصبغ وحماية له من انسداد المسام حيث يعمل مكون لبان الذكر على التنقية التامة لمسام البشرة، وإليكم عبر ما يلي توضيح لمكونات الوصفة وطريقة التحضير.

كريم لبان الدكر لشد البشرة

تبيض البشرة باستعمال مكون لبان الدكر من الوصفات الممتازة، والتي من الممكن تطبيقها مباشرة بعد تحضيرها بنفسك في المنزل حيث أن المكونات متميزة بسيطة ولها أثر رائع على البشرة، ومن خلال الآتي نوضح المقادير التي من الممكن أن تتفاعل مع اللبان الذكر للتخلص تماما من عيوب الجلد وتحقيق التفتيح بالدرجة المطلوبة للبشرة، من أهم المقادير التي من الممكن استعمالها على الجلد بهدف تبييضه ما يلي ذكره في النقاط القادمة:

ملعقة من مسحوق اللبان الذكر.

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من جل الصبار.

ملعقة من القهوة.

ملعقة من ماء الورد.

ملعقة من النشا.

ملعقة من الليمون.

طريقة تحضير كريم لبان الدكر لشد البشرة

من المهم استعمال المكونات السابقة واتباع الخطوات الآتية: