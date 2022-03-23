نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عند سميد بسبوسة تعالى أقولك هنعمل بية أية…طريقة عمل الغريبة السورية أو الحلبية طعم جديد ومختلف روعه في المقال التالي

طريقة عمل الغريبة السورية أو الحلبية، تعتبر الغريبة السورية أو ما تعرف به أيضا الغريبة الشامية من أجمد وألذ أنواع المعجنات، فهي تختلف كثيرًا عن هذه المعجنات، لأنها تتميز بطعمها وذوبانها في الفم من كثرة نعومتها، بالإضافة لذلك فهي من الممكن تجهيزها في المنزل بكل سهولة وبساطة وبأقل تكاليف، وهذه كانت أسباب كافية لدفع الكثير ستات البيوت إلى السوشيال ميديا للبحث عن طرق تجهيزها، خاصةً عند اقتراب العيد. طريقة عمل الغريبة السورية أو الحلبية عمل الغريبة السورية طريقة تحضير عمل الغريبة السورية يحضر إناء فارغ، يوضع فيه كل من السمن والسكر.

يتم خفقهم جيدًا حتى يصبح كريمي القوام، باستخدام المضرب الكهربائي أو اليد.

يضاف الدقيق على الخليط بالتدريج، مع التقليب الجيد، حتى تصبح عجينة متماسكة.

يتم تقطيع العجينة إلى كرات صغيرة الحجم.

يتم الضغط عليها باستخدام أصبع الإبهام من المنتصف.

يوضع الفستق وبعض المكسرات.

يتم وضع هذه الكرات في الصينية واحدة تلو الأخرى حتى تمتلئ الصينية.

يشغل الفرن حيث تكون درجة حرارته تقريبًا 190 درجة مئوية.

توضع الصينية في الفرن، حتى تأخذ اللون الذهبي، لمدة من الزمن تصل إلى خمس عشر دقيقة.

تخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد.

يتم وضعها في طبق بطريقة منسقة وجميلة وتقدم مع الشاي.

ومن هنا نكون قدمنا لكم طريقة عمل الغريبة السورية بأبسط الطرق وبالهنأ لكم. طريقة عمل الغريبة السورية بالسميد 1/4 كوب من الدقيق.

أثني ملعقة كبيرة من السميد المطحون.

أثني كوبا من السكر البودرة.

1/4 ملعقة متوسطة من الفانيليا.

كمية من المكسرات على حسب الرغبة. طريقة تحضير الغريبة السورية بالسميد يوضع كل من السمن والسكر على نار هادئة في طاسة، ويقلب هذا حتى الذوبان.

يضاف كل من السميد والدقيق بالتدريج في الطاسة التي بها خليط السمن والسكر، حتى نحصل على خليط متماسك.

توضع العجينة في الثلاجة لمدة تصل إلى ستين دقيقة، حتى تهدأ.

تقطع العجينة إلى كرات متوسطة الحجم ويتم الضغط عليها من أجل وضع المكسرات.

يتم وضع المرات في صينية، ويتم إدخالها للفرن، حتى تأخذ اللون الذهبي.

تخرج الصينية من الفرن وتترك حتى تبرد وبالهنأ. عمر شويل - جدة عند سميد بسبوسة تعالى أقولك هنعمل بية أية...طريقة عمل الغريبة السورية أو الحلبية طعم جديد ومختلف روعه - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عند سميد بسبوسة تعالى أقولك هنعمل بية أية…طريقة عمل الغريبة السورية أو الحلبية طعم جديد ومختلف روعه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.