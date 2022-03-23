معجزة كريم بانثينول لفرد الشعر الخشن وتنعيمه اقوي كيراتين طبيعي لفرد الشعر

فرد الشعر الخشن بكريم بانثينول من أهم الخطوات لروتين العناية بالشعر وإكسابه قدر عالي من النعومة واللمعان، وتعتبر تلك التركيبة الطبيعية من بين أقوى التركيبات التي من خلالها يمكون من السهل الحصول على أفضل نتيجة لشعر ناعم وخالي من أي ملمس خشن، ومن خلال الآتي في تلك الفقرات القادمة نتحدث بالتفصيل عن أهم المعلومات عن وصفة مميزة من كريم البانثينول تكون سهلة الإعداد والتطبيق على الشعر، ومن أهم المكونات الأساسية للخليط ما يلي في الفقرات الآتية مع بيان أهم الخطوات الأساسية لعمل مزيج البانثينول

فرد الشعر الخشن بكريم بانثينول

الشعر الخشن بكريم بانثينول من الممكن أن تتم معالجته وفرده طبيعيا من دون أن يكون هناك داعي إلى تطبيق مكونات غير طبيعية كيميائية قد تعمل على فرد الشعر ولكن من ناحية أخرى استعمال تلك المواد لفرد الشعر تؤدي لحرقه، ومن خلال الآتي نوضح مكونات خليط البانثينول المنعمة للشعر، بكريم بانثينول مع بعض المكونات الأخرى من الممكن أن يتم عمل خليط منعم للشعر، ومن خلال الخطوات الآتية نحصل على كريم طبيعي وخليط مميز لإزالة خشونة الشعر وتعزيز مستوى نعومته وفرده بشكل طبيعي.

ملعقة من كريم البانثينول الطبيعي.

ملعقة من مكون الفازلين.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت اللوز.

ملعقة من النشا.

ملعقة من الدقيق.

ملعقة من زيت الخروع.

فرد الشعر الخشن بكريم بانثينول

من الممكن أن يتم التحضير للوصفة من خلال الاتباع للخطوات القادمة: