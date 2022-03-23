نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معجزة كريم بانثينول لفرد الشعر الخشن وتنعيمه اقوي كيراتين طبيعي لفرد الشعر في المقال التالي
فرد الشعر الخشن بكريم بانثينول من أهم الخطوات لروتين العناية بالشعر وإكسابه قدر عالي من النعومة واللمعان، وتعتبر تلك التركيبة الطبيعية من بين أقوى التركيبات التي من خلالها يمكون من السهل الحصول على أفضل نتيجة لشعر ناعم وخالي من أي ملمس خشن، ومن خلال الآتي في تلك الفقرات القادمة نتحدث بالتفصيل عن أهم المعلومات عن وصفة مميزة من كريم البانثينول تكون سهلة الإعداد والتطبيق على الشعر، ومن أهم المكونات الأساسية للخليط ما يلي في الفقرات الآتية مع بيان أهم الخطوات الأساسية لعمل مزيج البانثينول
فرد الشعر الخشن بكريم بانثينول
الشعر الخشن بكريم بانثينول من الممكن أن تتم معالجته وفرده طبيعيا من دون أن يكون هناك داعي إلى تطبيق مكونات غير طبيعية كيميائية قد تعمل على فرد الشعر ولكن من ناحية أخرى استعمال تلك المواد لفرد الشعر تؤدي لحرقه، ومن خلال الآتي نوضح مكونات خليط البانثينول المنعمة للشعر، بكريم بانثينول مع بعض المكونات الأخرى من الممكن أن يتم عمل خليط منعم للشعر، ومن خلال الخطوات الآتية نحصل على كريم طبيعي وخليط مميز لإزالة خشونة الشعر وتعزيز مستوى نعومته وفرده بشكل طبيعي.
- ملعقة من كريم البانثينول الطبيعي.
- ملعقة من مكون الفازلين.
- ملعقة من زيت الزيتون.
- ملعقة من زيت اللوز.
- ملعقة من النشا.
- ملعقة من الدقيق.
- ملعقة من زيت الخروع.
فرد الشعر الخشن بكريم بانثينول
من الممكن أن يتم التحضير للوصفة من خلال الاتباع للخطوات القادمة:
- لا بد من الإذابة الجيدة للفازلين.
- ضعي بعدها مكون البانثينول مع التقليب المستمر.
- بعد ذلك يتم وضع النشا والدقيق مع التقليب لتتجانس كل المكونات.
- إضافة بقية المقدار للحصول على خليط ناعم يسهل فرده على الشعر.
- بعد التحضير للمكونات بالكامل يتم التطبيق للخليط على الشعر.
- الخليط من السهل فرده على الشعر، ويبقى مدة ربع ساعة على الشعر.
- بعد انتهاء مدة التطبيق يغسل الشعر باستعمال الماء الفاتر مع استعمال غسول الشعر الطبيعي.
- كما أنه من الممكن تطبيق هذا الخليط من مرة لمرتين خلال الأسبوع لمزيد من التنعيم للشعر الخشن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معجزة كريم بانثينول لفرد الشعر الخشن وتنعيمه اقوي كيراتين طبيعي لفرد الشعر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.