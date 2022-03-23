افضل زيوت للبشرة تستخدميهم قبل النوم

روتين العناية بالبشرة قبل النوم مهم جدا ، لان البشرة بتتجدد اثناء النوم ، وبالتالي ده هينعكس على بشرتك وهيخلي بشرتك فيها نضارة وخالية من العيوب ، وواحد من المنتجات اللي ممكن تستخدميها قبل النوم لمظهر بشرة صحي هي الزيوت ، هتحول بشرتك تماما وهتعالج كل مشاكلها ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف مع بعض على افضل زيوت للبشرة قبل النوم ، بالاضافة لماسكات ليلية لبشرة نضرة ومتوهجة تاني يوم الصبح.
افضل زيوت للبشرة قبل النوم:
– زيت جوز الهند:
زيت جوز الهند من انواع الزيوت اللي ممكن تستخدميها كمزيل مكياج ، وبيكون فعال جدا مع المكياج المضاد للماية زي الماسكارا ، كل اللي هتعمليه اغمسي قطعة قطن في زيت جوز الهند وحطيها على عيونك لحد ما عينك تمتص الزيت كويس ، ابدأي افركي حوالين العين بالراحة في حركات دائرية ، وهتشوفي بنفسك ازاي زيت جوز الهند هيزيل المكياج بكل سهولة.
وتقدري تستخدمي نفس الطريقة لازالة الروج ، وباقي مكياج الوجه ، بعدها امسحي الزيت بمناديل المكياج لبشرة ناعمة وصحية.
– زيت الزيتون:
زيت الزيتون كمان من انواع الزيوت الفعالة في ازالة المكياج ، بالاضافة انه مرطب طبيعي للجلد ، وده بيخليه اضافة رائعة جدا لروتينك اليومي لو استخدمتيه كمرطب ، ولكن افضل استخدام لزيت الزيتون هو استخدامه كمقشر.
اخلطي شوية من ملح البحر لمعلقتين كبار من زيت الزيتون ، وابدأي دلكي بشرتك في حركات دائرية لازالة الجلد الميت والشوائب من البشرة ، بعدها اغسلي بشرتك ، وهتنبهري بالنتيجة.
– زيت الارجان:
زيت الارجان غني بالفيتامينات والمعادن ، ويعتبر مرطب طبيعي للبشرة وبيجدد خلايا البشرة ، بالاضافة ان زيت الارجان بيساعد على مكافحة الشيخوخة وبيحافظ على شباب بشرتك لفترة اطول.
بعد ما تقشري بشرتك بزيت الزيتون ، اغسلي وشك كويس بالغسول ، وخدي كمية صغيرة من زيت الارجان على ايدك وافركيهم في بعض عشان تدفي الزيت ، بعدها ابدأي دلكي الزيت على بشرتك في حركات دائرية.
– زيت شجرة الشاي:
زيت شجرة الشاي مفيد جدا للبشرة المعرضة لحب الشباب ، استخدمي زيت شجرة الشاي ضمن روتينك اليومي بالليل لو بتعاني من البثور ، خدي من الزيت على قطعة قطن وامسحي بيها مكان البثور.
زيت شجرة الشاي بيحتوي على خصائص مضادة للفيروسات والفطريات ، وده اللي بيخليه من الزيوت اللي بتساعد على التخلص من البثور ، ممكن لما تحطيه تحسي بلسعة خفيفة على البشرة متقلقيش من ده لان ده معناه انه بينضف البثور.
ماسكات ليلية:
هنشوف مع 5 ماسكات ليلية ، تقدري تعمليها قبل النوم على طول ، وتسيبيها طول الليل ، لبشرة مشرقة وصحية تاني يوم الصبح.
1- ماسك اللبن:
بعد غسل بشرتك بالليل بالغسول المناسب ، بقطعة قطن امسحي بشرتك باللبن ، ولما ينشف نامي بيه عادي ، واغسليه تاني يوم الصبح.
2- ماسك الصبار لعلاج البثور:
الالوفيرا من الحاجات المفيدة جدا اللي بتساعد على حل كتير من مشاكل البشرة زي البثور, الطفح الجلدي, الجلد الجاف ، الالوفيرا يعتبر منقذ للبشرة ، ادهني بشرتك بالليل قبل النوم بجل الالوفيرا ، وسيبيه طول الليل واغسليه الصبح.
3- ماسك العسل:
بالليل بعد ما تغسلي بشرتك ، ادهني بشرتك بالعسل ، وسيبيه نص ساعة ، واغسليه قبل ما تنامي ، العسل بيحتوي على خصائص مطهرة بتساعد على تنضيف البشرة ، بالاضافة انه يعتبر مرطب طبيعي.
4- ماسك الليمون:
الليمون بيساعد على التخلص من بهتان واسمرار البشرة ، ادهني بشرتك بالليمون وسيبيه اكتر من نص ساعة شوية ممكن 45 دقيقة عشان توصلي لافضل النتايج وبعدها اغسليه قبل ما تنامي.
ملحوظة: اعملي اختبار حساسية على جزء من البشرة لمدة عشر دقايق واغسليه ، لو عمل اي احمرار او حكه كده يبقى عندك حساسية من الليمون واتجنبي استخدامه ، لو محصلش اي رد فعل على البشرة تقدري تستخدميه بأمان.
5- ماسك زيت جوز الهند للترطيب:
زيت جوز الهند يعتبر مرطب طبيعي للبشرة ، بالاضافة انه بيحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا بتساعد على تطهير بشرتك ، ادهني الزيت على بشرتك قبل النوم ودلكيه لمدة دقايق في حركات دائرية وسيبيه على بشرتك طول الليل.
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