نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنجح طريقة لعمل بسكويت نواعم الهش الخفيف بمقادير مظبوطة وغير مكلفة وبطعم يذوب في الفم في المقال التالي
يعتبر البسكوت من أهم انواع الحلويات الخفيفة التي يحبها الأطفال والكبار، ومن أهم أنواع البسكويت التي بها شهرة واسعة في مصر، ويتم طلبه بشكل كبير هو بسكويت النواعم الرائع، الذي يتميز بقوامه الناعم و طعمه الذي يذوب في الفم عند تناوله لذلك له مكانة كبيرة في قلب الكثير من الناس، ويريد الكثير من الناس القيام بتحضير بسكوت نواعم في المنزل توفيرًا لشرائه من الخارج ويصبح بنفس الطعم الذي اعتدنا عليه، ولذلك جئنا لكم اليوم خطوات تحضيره بكل سهولة، يمكنكم متابعتنا الان.
طريقة عمل وتحضير بسكويت نواعم
بسكوت نواعم من الحلويات البسيطة، لا يحتاج إلى مجهود كبير، لتحضيره في المنزل ولا حتى تكاليف مرتفعة، فكل ما يحتاجه مكونا بسيطة تتواجد في كل منزل وعدة دقائق بسيطة ويصبح جاهز وخطوات تحضيره هي كالاتي:
المكونات
- نصف كيلو دقيق ابيض فاخر.
- كوب سكر بودرة ناعم.
- خمس ملاعق من الزبدة الناعمه أو ما يعادل كوب الا ربع.
- ربع ملعقة من النشادر.
- ثلاث ملاعق من اللبن البودرة.
طريقة التحضير
- في وعاء مناسب لو يمكن وفصل استخدام الخلاط الكهربائي ليتم التجهيز بسرعة.
- ضعي الزبدة مع السكر.
- اخلطي على أعلى سرعة حتى الحصول على قوام مرتفع كريمي ناعم.
- احضري وعاء آخر أضيفي به الدقيق بعد نخله جيدًا، ثم أضيفي إليه النشادر، واللبن البودرة.
- قلبي المكونات الجافة جيدًا مع بعضهم البعض.
- اضيفي الخليط المجهز في الخلاط إلى خليط الدقيق الذي لا قد تم تجهيزه.
- اعجني الخليط جيدًا بيدك حتى تتكون عجينة ناعمة جدًا وطرية.
- اتركيها ترتاح لمدة عشرة دقائق.
- قسمي العجينة الى عدة كرات صغيرة الحجم، وتكون بحجم البسكوتة الواحدة.
- استخدمي قاعدة كوب للضغط عليها لتعطي نفس شكل البسكوت الجاهز.
- احضري صينية كبيرة مناسبة.
- افرشي الصينية بورق زبدة حتي لا يحترق البسكوت.
- قومي برص القطع بداخل الصينية مع مراعاة ترك مسافة بين القطع.
- ادخلي الصينية داخل الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة في الرف الاوسط.
- اتركيه حتى يتغير لونه إلى الذهبي المميز.
- بعد الانتهاء اغلقي النار واتركيه حتى يبرد تمامًا ثم أخرجه في طبق بكل هدوء حتى لا ينكسر.
- يتم تقديمه الان وانا له مع كوب الشاي أو بدون، وسوف ينال اعجابكم.
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