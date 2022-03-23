أنجح طريقة لعمل بسكويت نواعم الهش الخفيف بمقادير مظبوطة وغير مكلفة وبطعم يذوب في الفم

يعتبر البسكوت من أهم انواع الحلويات الخفيفة التي يحبها الأطفال والكبار، ومن أهم أنواع البسكويت التي بها شهرة واسعة في مصر، ويتم طلبه بشكل كبير هو بسكويت النواعم الرائع، الذي يتميز بقوامه الناعم و طعمه الذي يذوب في الفم عند تناوله لذلك له مكانة كبيرة في قلب الكثير من الناس، ويريد الكثير من الناس القيام بتحضير بسكوت نواعم في المنزل توفيرًا لشرائه من الخارج ويصبح بنفس الطعم الذي اعتدنا عليه، ولذلك جئنا لكم اليوم خطوات تحضيره بكل سهولة، يمكنكم متابعتنا الان.

طريقة عمل وتحضير بسكويت نواعم

بسكوت نواعم من الحلويات البسيطة، لا يحتاج إلى مجهود كبير، لتحضيره في المنزل ولا حتى تكاليف مرتفعة، فكل ما يحتاجه مكونا بسيطة تتواجد في كل منزل وعدة دقائق بسيطة ويصبح جاهز وخطوات تحضيره هي كالاتي:

المكونات

نصف كيلو دقيق ابيض فاخر.

كوب سكر بودرة ناعم.

خمس ملاعق من الزبدة الناعمه أو ما يعادل كوب الا ربع.

ربع ملعقة من النشادر.

ثلاث ملاعق من اللبن البودرة.

طريقة التحضير