نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سحر مفعول ملعقة النشا والفازلين لتبييض اليديين وإزالة الجلد الميت والأسمرار والبقع الغامقة نهائياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة لكل من تعاني من وجود اسمرار واضح في اليدين يجعلها تختلف بشكل واضح عن لون الجسم، لابد من استخدام أفضل الوصفات الامنه التي تساعد في تفتيح اليدين، وايضًا نعومتها وتركيب الجلد من اي التهابات قد تكون نتيجة التعرض الدائم لأشعة الشمس، ومن افضل مايمكن أن يستخدم في هذه الحالة هي النشا الطبيعية، والتي تدخل في العديد من الوصفات لإعطاء أفضل نتيجة ممكنة لتفتيح سريع لليدين والبشرة كلها، يمكنكم الان متابعتنا لمعرفة اهم هذه الوصفات وكيفية استخدامها.

خلطة تبييض اليدين بالنشا والفازلين

يمكنكم الاختيار مابين العديد من الوصفات الطبيعية التي يكون النشا هو مكونها الاساسي، ومن أهم هذه الوصفات مايللي:

يمكنكم عمل وصفة رائعة مكونة من الفازلين والنشا التي تساعد في تفتيح اليدين، وزيادة نعومتها والتخلص من اي جفاف للجلد، وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة واحدة من ماء الورد.

طريقة التطبيق والاستخدام

قومي بخلط النشا على الفازلين في طبق صغير مناسب.

اضيفي بعد ذلك إليه ماء الورد، وعصير الليمون المركز.

اخلطي المكونات مع بعض جيدًا حتى تتجانس وتصبح خليط واحد مثل الكريم.

إدهني يديكي بهذا الكريم بحركات دائرية للحصول على أفضل النتائج.

اتركي الكريم لمدة ربع ساعة على كل الجلد.

يمكنك بعد ذلك غسيل يديك جيدً بالماء الفاتر.

خلطة النشا مع دقيق الشوفان لتفتيح اليدين

تعتبر هذه الوصفة من أهم الوصفات التي يمكن أن تستخدم فهي تساعد في تفتيح اليدين، كما أنها تعمل على تهدئة اي التهاب وتركيب وتنعيم اليدين بسرعة بمجرد الاستخدام وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

ملعقة من النشا كبيرة.

ملعقة واحدة كبيرة من دقيق الشوفان.

ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقتين من اللبن الحليب.

قطرات من عصير الليمون.

طريقة التحضير والتطبيق