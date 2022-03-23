خلطة ربانية معجزة ..للتخلص من الشيب نهائياً وللابد فى اقل من ساعة والنتيجة مبهرة ومضمونة 100%

خلطة ربانية معجزة ..للتخلص من الشيب نهائياً وللابد ، الشيب من أحد المشكلات الجمالية الصعبة التي تكون مزعجة جداً خاصة إذا أصيبت بها النساء في سن مبكر، مما يجعلها تلجأ إلى استخدام الحنة والصبغات المتنوعة مختلفة الألوان والأنواع ولكن معظمها يحتوي على مواد كيماوية وصناعية تكون سبب في تلف الشعر وتزيد من حجم المشكلة كثيراً، ولكن أنت بحاجة إلى وصفات طبيعية مفيدة للشعر تقضي على الشعر الأبيض بشكل نهائي، ونحن سوف نستعرض إليكم عبر السطور القادمة أهم الخلطات والوصفات الطبيعية التي يمكنها القضاء على الشعر الأبيض والشيب إلى الأبد.

خلطة ربانية معجزة ..للتخلص من الشيب نهائياً وللابد

هناك الكثير من الوصفات الطبيعية المفيدة جداً لصحة فروة الرأس والشع، كما أنها تحفيز الميلانين بالشعر للقضاء على الشيب نهائياً ومنها ما يلي

وصفة الشاي والقهوة

تحتوي هذه الوصفة على أهم مكونين يمكنهم التخلص من الشيب نهائياً، فكلاً منهم يمتلك فوائد خاصة به مفيدة للشعر وبالنسبة إلى استخدام الخليط فهو سهل جداً ويتم بهذه الطريقة:

المكونات:

1 كوب ماء.

3 ملعقة كبيرة قهوة.

3 ملعقة كبيرة مغلي الشاي الأسود

خطوات الاستخدام:

ضعي وعاء على النار ضعي به الماء ومن ثم القهوة والشاي الأسود.

ثم يتم ترك الخليط حتى يغلي لمدة 20 دقيقة وبعدها يرفع من على النار وانتظري حتى يصبح فاتر.

ثم يتم تطبيق الخليط على الشعر من الجذور حتى نهاية أطرافه مع التركيز على خصلات الشعر الأبيض.

انتظري لمدة لا تقل عن ساعتين وبعدها يتم غسيل الشعر بالماء الفاتر.

وصفة زيت الزيتون والكاري

الكاري من المكونات الطبيعية التي يمكنها القضاء على الشعر الأبيض كذلك زيت الزيتون من المواد الذي تحتوي على عناصر طبيعية مهمة يحتاج إليها الشعر دائماً ليصبح في أفضل حالاته ويستخدم كما يلي:

المكونات:

1 كوب ماء.

حفنة من أوراق الكاري.

3 ملعقة كبيرة من الشاي الأسود.

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

خطوات الاستخدام: