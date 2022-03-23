نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسكوت الشاي المقرمش فى الخلاط اسرع واشيك بسكوت هش وسريع واقتصادى واحلى من الجاهز في المقال التالي
بسكوت الشاي المقرمش فى الخلاط ، بسكويت الشاي من أنواع البسكويت المختلفة والتي تقدر كل ربة منزل أن تقوم بتحضيره بنفسها في البيت دون أن تحتاج إلى شرائه بشكل مستمر من المحلات التجارية فهذا يكون مكلف كثيراً، فمن اليوم أنت من سيقوم بتجهيز بسكويت الشاي في البيت بالاستعانة ببعض من المكونات البسيطة التي تكون موجودة في كل منزل، فهذا سوف يوفر لك الكثير من العناء والتعب عند الذهاب لشراء البسكويت ويمكن تقديمه مع الشاي أو الحليب.
بسكوت الشاي المقرمش فى الخلاط
لعمل بسكويت الشاي في البيت يجب أن تتابعيننا حتى تتعرفين من خلالنا كل ما هو جديد ويمكنك أن تقومين بتجهيزه وتحضيره بنفسك لجميع أفراد الأسرة فالجميع يعشق البسكويت سواء على الفطور أو ما بين الوجبات مع كوب عصير أو حليب لأطفالك ويتم تحضيره بهذه الطريقة:
المقادير:
- 5 كوب دقيق.
- 2/1 كوب حليب.
- 1 بيضة كبيرة الحجم.
- 1 كوب زبدة طرية.
- 1 ملعقة صغيرة فانيليا.
- 1 ملعقة صغيرة بكينج بودر.
- 2/1 ملعقة صغيرة ملح.
طريقة التحضير:
- عليك سيدتي بإحضار وعاء عميق ضعي به الدقيق والملح والبكينج بودر وقلبي المكونات مع بعضهم.
- ثم احضري وعاء أخر ضعي به الزبدة وقومي بخفقها بالمضرب الكهربائي لبضعة دقائق.
- ثم عليك بإضافة السكر ولكن على سرعة بطيئة لمدة دقيقتين.
- يضاف بعدها البيض والفانيليا وتخفق المكونات مع بعضها جيداً.
- يتم بعدها إضافة الحليب والدقيق بالتدريج وابدئي في عجن المكونات مع بعضها حتى تحصلين على عجينة طرية ومتماسكة.
- بعد ذلك يتم تقسيم العجينة إلى قسمين ويتم تغليفها بورق بلاستيك وبعدها توضع العجينة في الثلاجة لمدة ساعتين.
- بعد انتهاء الوقت اخرجي العجينة من الثلاجة وانتظري لمدة 5 دقائق حتى تصبح بدرجة حرارة الغرفة.
- ثم يتم فرد العجينة كل قسم على حدى بين ورقتي زبدة.
- قومي بإشعال الفرن على درجة حرارة 300 درجة مئوية.
- ثم يتم استخدام أشكال البسكويت لتشكيل العجينة ثم تحضرين صينية الفرن المدهونة بقليل من الزبدة ويرص بها البسكويت.
- ضعي الصينية داخل الفرن حتى يتماسك ثم اخرجيه وضعيه في الفرن لمدة 15 دقيقة حتى أن يصبح باللون الأصفر الذهبي.
- ثم يتم تقديمه مع كوب من الشاي أو الحليب وبالهناء والشفاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسكوت الشاي المقرمش فى الخلاط اسرع واشيك بسكوت هش وسريع واقتصادى واحلى من الجاهز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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