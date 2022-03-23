بسكوت الشاي المقرمش فى الخلاط اسرع واشيك بسكوت هش وسريع واقتصادى واحلى من الجاهز

بسكوت الشاي المقرمش فى الخلاط ، بسكويت الشاي من أنواع البسكويت المختلفة والتي تقدر كل ربة منزل أن تقوم بتحضيره بنفسها في البيت دون أن تحتاج إلى شرائه بشكل مستمر من المحلات التجارية فهذا يكون مكلف كثيراً، فمن اليوم أنت من سيقوم بتجهيز بسكويت الشاي في البيت بالاستعانة ببعض من المكونات البسيطة التي تكون موجودة في كل منزل، فهذا سوف يوفر لك الكثير من العناء والتعب عند الذهاب لشراء البسكويت ويمكن تقديمه مع الشاي أو الحليب.

بسكوت الشاي المقرمش فى الخلاط

لعمل بسكويت الشاي في البيت يجب أن تتابعيننا حتى تتعرفين من خلالنا كل ما هو جديد ويمكنك أن تقومين بتجهيزه وتحضيره بنفسك لجميع أفراد الأسرة فالجميع يعشق البسكويت سواء على الفطور أو ما بين الوجبات مع كوب عصير أو حليب لأطفالك ويتم تحضيره بهذه الطريقة:

المقادير:

5 كوب دقيق.

2/1 كوب حليب.

1 بيضة كبيرة الحجم.

1 كوب زبدة طرية.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

1 ملعقة صغيرة بكينج بودر.

2/1 ملعقة صغيرة ملح.

طريقة التحضير: